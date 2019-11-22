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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında kim vuruldu? Oyuncular arasına yeni isimler katıldı

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında kim vuruldu? Oyuncular arasına yeni isimler katıldı

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 22 Kasım tarihli bölüme dair ipuçları veren Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanına vurulma sahnesi damga vurdu. Selin’in vurulma anı kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Ekibe dahil olan yeni isimler kimler?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte ilk ipuçları geldi. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde şaşırtıcı bir o kadar da merak uyandıran gelişmeler var. Yapılan operasyonda Selin saldırıya uğruyor. İşte, Arka Sokaklar yeni bölümüne dair kısa bir özet...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nadya, kim olduğunu bilmediği bir kadından telefon alır. Vefat eden kız kardeşin Julya’nın yakın arkadaşı olduğunu acil yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyleyerek kızı tuzağa düşürür. Bu işin arkadaşında da Kurye Tarık vardır.

Nadir, silah sevkiyatı için Tarık ve Bülent’i tembihler. İstihbarat tır sevkiyatını haber vermiştir. Engin baskın için hazırlanır. Nadir, Engin tarafından savcılık izniyle gözaltına alınır. Ezgi’de karara isyan eder. Ancak dosyalarda Ezgi’nin evinin izlendiği açığa çıkınca Ezgi çılgına döner ve her yerin araştırılmasını ister. Nadir amcasının başka bir yüzüyle tanışmaktadır.

Mesut, Selin ve Cemal Serboran’a gitmişlerdir. Kamp alanındaki teröristleri temizlemekle işe başlarlar. İdil isimli bir genç kız da teröristler tarafından kandırılarak dağa çıkmıştır. Mesut, Berzan ile iletişim kurar. Feray’a karşılık Ferhat ve İdil’in takas edileceği yere giderler. İdil takas sırasında Selin tarafından yaralanır.

Zeliha aşık olduğunu zannettiği Tarık ile neler yaşayacak? Nadya, Tarık’ın elinden kurtulabilecek mi? Ezgi’nin amcasının gerçek yüzüyle tanışınca neler olacak?

YENİ İSİMLER DAHİL OLACAK

Oral Özer ve Cansu Dağdelen, 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Oral Özer, 'Dr. Mehmet' karakterine; Cansu Dağdelen ise 'Dilek' karakterine hayat verecek. İki yeni oyuncu, 533'üncü bölüm itibariyle izleyici karşısına geçecek.

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