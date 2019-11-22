Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında kim vuruldu? Oyuncular arasına yeni isimler katıldı
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 22 Kasım tarihli bölüme dair ipuçları veren Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanına vurulma sahnesi damga vurdu. Selin’in vurulma anı kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? Ekibe dahil olan yeni isimler kimler?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanlarının yayınlanmasıyla birlikte ilk ipuçları geldi. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde şaşırtıcı bir o kadar da merak uyandıran gelişmeler var. Yapılan operasyonda Selin saldırıya uğruyor. İşte, Arka Sokaklar yeni bölümüne dair kısa bir özet...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nadya, kim olduğunu bilmediği bir kadından telefon alır. Vefat eden kız kardeşin Julya’nın yakın arkadaşı olduğunu acil yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyleyerek kızı tuzağa düşürür. Bu işin arkadaşında da Kurye Tarık vardır.
Nadir, silah sevkiyatı için Tarık ve Bülent’i tembihler. İstihbarat tır sevkiyatını haber vermiştir. Engin baskın için hazırlanır. Nadir, Engin tarafından savcılık izniyle gözaltına alınır. Ezgi’de karara isyan eder. Ancak dosyalarda Ezgi’nin evinin izlendiği açığa çıkınca Ezgi çılgına döner ve her yerin araştırılmasını ister. Nadir amcasının başka bir yüzüyle tanışmaktadır.
Mesut, Selin ve Cemal Serboran’a gitmişlerdir. Kamp alanındaki teröristleri temizlemekle işe başlarlar. İdil isimli bir genç kız da teröristler tarafından kandırılarak dağa çıkmıştır. Mesut, Berzan ile iletişim kurar. Feray’a karşılık Ferhat ve İdil’in takas edileceği yere giderler. İdil takas sırasında Selin tarafından yaralanır.
Zeliha aşık olduğunu zannettiği Tarık ile neler yaşayacak? Nadya, Tarık’ın elinden kurtulabilecek mi? Ezgi’nin amcasının gerçek yüzüyle tanışınca neler olacak?
YENİ İSİMLER DAHİL OLACAK
Oral Özer ve Cansu Dağdelen, 'Arka Sokaklar' dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Oral Özer, 'Dr. Mehmet' karakterine; Cansu Dağdelen ise 'Dilek' karakterine hayat verecek. İki yeni oyuncu, 533'üncü bölüm itibariyle izleyici karşısına geçecek.
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