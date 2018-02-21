Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında ekip Vecdi'nin peşinde

Rıza Baba, Selin ve Mesut Suriye'deki görevlerinde başarılı olmuşlar ve küçük Can'ı, Vecdi'nin elinden kurtarmayı başarmışlardı. Yenilgiyi kabullenmeyen Vecdi ise, intikam almak için İstanbul'a gelir. Can'ı kaçırır ve ekibin başına tekrar bela olur. Vecdi, ekibimize büyük bir ders verme niyetindedir. Alçakça bir plan yapar. Can'ın üzerine bomba bağlar ve İstanbul sokaklarına salar. Ekip, Can'ın izini bulur. Bombayı fark eder. Ekibimizin ve küçük Can'ın hayatı tehlikededir. Ekip bombayı etkisiz hale getirebilecek mi? Küçük Can'ı ve kendi hayatlarını kurtarabilecekler mi?

Bahar, gizli görev ile bir şebekenin içine sızar. Ekip tedirgindir. Bahar, görevini yerine getirirken işler istediği gibi ilerlemez. Ondan şüphelenen şebekenin adamı tarafından silahla tehdit edilir. Bahar'ın hayatı tehlikededir. Bahar ifşa mı oldu? Bahar bu tehlikeden kurtulabilecek mi?

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Vecdi, Can’ı, Mahmut’un yanından kaçırır. İstanbul’da terör eylemi yapmaya hazırlanır. Can’ın üzerine bomba düzeneği yerleştirir. Rıza Babalar durumdan haberdar olur ve patlamanın gerçekleşeceği meydana gelirler. Mesut bomba patlamak üzereyken müdahale etmeye çalışır.

Selin, küçük Can'ı, Suriye cehenneminden kurtarmak isterken deşifre olur ve örgütün eline düşer. Arkasından giden Mesut da talihsiz bir anda yakalanır. İkisinin de hayatı tehlikededir. Rıza Baba evlatlarından haber alamayınca hiç düşünmeden harekete geçer. Arkadaşı Salim Paşahan ile birlikte bir kurtarma operasyonu planlar. Operasyonun ilk ayağı başarılı geçer ve Mesut infaz edilmekten son anda kurtarılır. Fakat, Selin ortalarda yoktur. Bulunduğu yerin koordinatları bulunur ve Mesut onu kurtarmak için harekete geçer. Selin ise, küçük Can'ın annesi tarafından karnından vurulmuştur ve kan kaybediyordur. Mesut ona ulaşır ve kurtarır.

Karnından bıçaklanan Asiye ameliyata alınır. Ameliyat başarılı geçer ve çocuk da dahil olmak üzere Asiye hayata tutunur. Metin ve diğerleri çok mutludur.

Ekip, tır şoförlerini öldüren bir seri katilin peşine düşer.