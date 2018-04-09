Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında büyük şok.. Tekin cinayetle suçlanıyor!
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün ardından aksiyon sahneleri ile dikkat çekti. Tekin cinayetle suçlanırken, ekip ve Rıza Baba'nın elinden bir şey gelmezken, bir yandan da olayın gerçeği araştırılıyor.. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Tekin, cinayetten gözaltına alınıyor! Metin, kardeşi için hayatını tehlikeye atıyor. Tekin'in adı cinayet soruşturmasında yer aldığını duyan Mesut, çok öfkelidir. Tekin ise ne olduğunu anlamakta güçlük çeker. Zeliha, kardeşinin gözaltına alındığını öğrenerek aileye haberi veren isim olur. Tekin'in durumuyla ilgili Hüsnü üzerindeki tüm yetkiler alınır. Savcı, Tekin'in suçlu olduğu konusunda oldukça kararlıdır. Ekibin ise bu durumda elleri kolları bağlı durumdadır.
Tekin'in durumunu açığa kavuşturmak isteyen Metin olayın peşinden gider. Fakat silahlı saldırganla girdiği mücadelede hayatı büyük tehlikededir. Bahar, Yusuf'un oğlu Eren'in kaçırılması üzerine olayın peşine düşer. Eren'i bulmak için sürekli olayı kovalayan Bahar, mutlu haberi verebilecek mi?
ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Selin'in yeğeni Umut Bebek terör örgütünün adamlarından Asım'ın elindedir. Asım, Umut'un babasıdır. Almanya'dan onu almak için gelmiştir ve örgüt bunu fırsat bilerek eylem yapması için de görevlendirir. Asım'ın eylem öncesi ekibimize kaptırdığı bombalar ise, örgütün eylemlerine sekte vurmuştur. Ekip, hem Umut'u kurtarmak, hem de örgütü çökertmek için harekete geçer. Fakat, ne Asım'a, ne de Umut Bebeğe ulaşamazlar. Çözüm olarak da hapisanedeki örgütün eski İstanbul sorumlusu Ferman'dan bilgi almak isterler.
Ferman, bu isteği fırsata çevirir. Ekibe verdiği bilgi bir tuzağın içine götürmektedir. Ekip bombalı tuzak ile uğraşırken, Ferman adamları tarafından kaçırılır. Ferman, örgütün başına tekrar geçtiğinde eylemlerin startını verir. Görevlendirdiği kişiler ise, Umut Bebeğin babası Asım ve Hüseyin'dir. Ekip aldığı bir istihbarat ile bu ikiliye ulaşır; fakat, harekete geçemezler. Mesut'un bekleyecek zamanı yoktur ve ekipten ayrılarak Asımların bulunduğu araca girmeyi başarır. Onları zorlayarak Ferman'ın bulunduğu hücre evine operasyon düzenlenir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle