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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.04.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında büyük şok.. Tekin cinayetle suçlanıyor!

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında büyük şok.. Tekin cinayetle suçlanıyor!

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün ardından aksiyon sahneleri ile dikkat çekti. Tekin cinayetle suçlanırken, ekip ve Rıza Baba'nın elinden bir şey gelmezken, bir yandan da olayın gerçeği araştırılıyor.. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar

Tekin, cinayetten gözaltına alınıyor! Metin, kardeşi için hayatını tehlikeye atıyor. Tekin'in adı cinayet soruşturmasında yer aldığını duyan Mesut, çok öfkelidir. Tekin ise ne olduğunu anlamakta güçlük çeker. Zeliha, kardeşinin gözaltına alındığını öğrenerek aileye haberi veren isim olur. Tekin'in durumuyla ilgili Hüsnü üzerindeki tüm yetkiler alınır. Savcı, Tekin'in suçlu olduğu konusunda oldukça kararlıdır. Ekibin ise bu durumda elleri kolları bağlı durumdadır.

Tekin'in durumunu açığa kavuşturmak isteyen Metin olayın peşinden gider. Fakat silahlı saldırganla girdiği mücadelede hayatı büyük tehlikededir. Bahar, Yusuf'un oğlu Eren'in kaçırılması üzerine olayın peşine düşer. Eren'i bulmak için sürekli olayı kovalayan Bahar, mutlu haberi verebilecek mi?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Selin'in yeğeni Umut Bebek terör örgütünün adamlarından Asım'ın elindedir. Asım, Umut'un babasıdır. Almanya'dan onu almak için gelmiştir ve örgüt bunu fırsat bilerek eylem yapması için de görevlendirir. Asım'ın eylem öncesi ekibimize kaptırdığı bombalar ise, örgütün eylemlerine sekte vurmuştur. Ekip, hem Umut'u kurtarmak, hem de örgütü çökertmek için harekete geçer. Fakat, ne Asım'a, ne de Umut Bebeğe ulaşamazlar. Çözüm olarak da hapisanedeki örgütün eski İstanbul sorumlusu Ferman'dan bilgi almak isterler.

Ferman, bu isteği fırsata çevirir. Ekibe verdiği bilgi bir tuzağın içine götürmektedir. Ekip bombalı tuzak ile uğraşırken, Ferman adamları tarafından kaçırılır. Ferman, örgütün başına tekrar geçtiğinde eylemlerin startını verir. Görevlendirdiği kişiler ise, Umut Bebeğin babası Asım ve Hüseyin'dir. Ekip aldığı bir istihbarat ile bu ikiliye ulaşır; fakat, harekete geçemezler. Mesut'un bekleyecek zamanı yoktur ve ekipten ayrılarak Asımların bulunduğu araca girmeyi başarır. Onları zorlayarak Ferman'ın bulunduğu hücre evine operasyon düzenlenir.

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