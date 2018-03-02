Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Bahar esir düşüyor..

Arka Sokaklar 471. Bölüm Fragmanı yayında! Bahar, uyuşturucu şebekesinin eline düşüyor. Bahar, görev için uyuşturucu şebekesinin arasına karışmıştır. Fakat polis olduğu anlaşılır ve ekiple olan iletişimi kesilir. Ekip, arkadaşları Bahar'ı kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Ramiz, Bahar’ın polis olduğunu anlayınca iyice sinirlenmiştir. Bahar’ı bağlayıp tıra bindirirler. Ramiz, Rıza’yı arayıp fidye ister. Rıza, Mali Şube’den parayı temin eder ve takas noktasına tedbirli şekilde giderler. Yusuf’ta destek olmak ister; ancak Arif, Yusuf’un bu işe karışmasını istemez. Arif Müdür önderliğinde ekibimiz Bahar’ı sağ salim bulmanın peşine düşer. Eda, Koray isimli bir gençle tanışmıştır ve buluşmaya gider. Bu genç Eda’ya şiddet uygular. Ekibimiz saldırı anonsunu alır. Karşılarında darp edilen kişinin Eda olduğunu görünce herkes çok sinirlenir. Koray’ı bir an önce bulmak için herkes seferber olur. Koray’ın arkasında beklenmedik isimler çıkar.

Arka Sokaklar, heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!