Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar, en son 31 Mayıs’ta izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Arka Sokaklar dizisi neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Bayram haftası nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Arka Sokaklar oldu. Kanal D yayın akışı bilgileri Arka Sokaklar dizisinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Öte yandan yeni fragman internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman?
14 Haziran Cuma günü kaldığı yerden devam etmesi beklenen Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 520. yeni bölümünde ekipler, ortak operasyonla "Ölüm Hapı" satıcılarının peşine düşüyor. İstanbul sokaklarında "Ölüm Hapı" diye adlandırılan uyuşturucu hap dolaşmaya ve can almaya başlamıştır. Hapın etkisindekiler ya intihara kalkışıyor ya da etrafındaki insanlara zarar veriyorlardır. Hem Rıza Babanın ekibini, hem de Engin Müdürün ekibini zora sokan bu durum iki ekibi ortak paydada buluşturur. Engin Müdürün önderliğinde ekiplerimiz satıcıların peşine düşer. Ekiplerimiz, okul önlerinde ve parklarda gençlere bu hapı satanları yakalandıktan sonra imalathanenin başındaki kişiye ulaşır. Organizasyon göründüğünden büyüktür. Tüm bu uyuşturucu organizasyonunun başında Nejat Akkaya isimli patron bulunmaktadır. Nejat'ın villasına baskın yapan ekiplerimizi ise, kötü bir sürpriz bekliyordur...
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