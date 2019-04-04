Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Ali ölümle burun buruna

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz gibi isimlerin paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümünde Asaf'ın kaçırdığı Ali ve Engin Müdür için zor saatler başlar. Zira Asaf, ekip ile pazarlık yapmak ister. İşte, aksiyon dolu anların yaşanacağı Arka Sokaklar'ın 5 Nisan saat 19.45'te yayınlanacağı yeni bölümü ile ilgili detaylar....

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asaf, Engin ve Ali’yi bir depoda tutmaktadır. Rıza baba ve ekibimizi, ikisinden birini öldürmekle tehdit eder. Silahını bir Ali’ye bir de Engin’e tutmaktadır. Mesut ve Hakan, Adem’den aldıkları olası mekanlara baskın düzenlerler. Hakan bir anda mayına basar. Mesut onu kurtarmak için harekete geçer. Aylin de Hakan’a ulaşamadığı için endişelidir. Hakan’ın ayağı mayındadır. Soğuk terler dökülür.

Ali ve Engin, Asaf’ın tutsaklığından kurtulmak için, plan yaparlar. Asaf, Zahir’in zorlamasıyla, Şamil’le iş birliği yapmıştır. Şamil, Ali ve Engin’in tutulduğu yeri ayırır. Asaf, Ali’nin keskin nişancı olduğunu öğrenmiştir ve birini öldürmek için Ali’yi kullanacaktır. Ali söyleneni yaptığı halde Asaf sözünde durmaz.

Pınar Ali’nin kaçırıldığını öğrenince bu durumdan Rıza’yı suçlar. Ve babasıyla uzun sürecek bir gerginlik yaşarlar. Zahir, ekiple anlaşmaya oturur. Ali’ye karşılık Şamil’in yurt dışına kaçmasını sağlayacaktır. Rıza Baba kabul etmek zorunda kalır. Asaf önce Ali’yi serbest bırakır. Ancak bu durum içine sinmez. Son bir hamle ile geri dönüp bıçağını çeker.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mesut, rehabilitasyon merkezinde Asaf’la arkadaş olur. Asaf akşamları gittiği eğlence mekanına Mesut’u da götürür. Asaf orada da yeni bir kıza musallat olur. Mesut, Asaf’ın görüntülü konuşma olarak yaptığı bir görüşmeye kulak kesilir. Yeni bilgiler öğrenmektedir.

Tahsin, Volkan’ın Antalya’dan aile dostudur. Volkan ve Arda, Tahsin’in kuyumcusuna yüzük bakmaya giderler. Tahsin göçmenler tarafından tehdit edilmektedir ve onların istediği haracı vermediği için, tehdit edilmektedir. Tahsin durumu Volkan’a anlatır. Volkanlar olaya el koyar.

Meryem vesikalık fotoğraf çektirmek için Çetin’in fotoğrafçısına gitmiştir. Çetin, Meryem’in fotoğraflarını çeker. Hüsnü dükkana Meryem’in seksi fotoğraflarının asıldığını görünce çok sinirlenir. Meryem, Hüsnü’nün anlayışsızlık yaptığını düşünüp ayrılma kararı alır.