Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriArka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
GeriTelevizyon Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
28.03.2019 - 22:07, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar'da aksiyon dolu sahnelerle heyecan hız kesmeden devam ediyor. 29 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın 511. bölümünde ekip Asaf'ın eline düşen Engin Müdür ve Ali'yi kurtarmaya çalışacak. Peki dizide başka neler olacak? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı...

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz gibi isimlerin paylaştığı Kanal D'nin fenomen dizisi 29 Mart'ta evlerinize konuk olacak. Son bölümde heyecan devam ederken izleyiciler de Arka Sokaklar 511. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki Arka Sokaklar'da bu hafta neler olacak? İşte o bilgiler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, bir cinayete karışan Asaf'ın açığını yakalayabilmek için sinir hastalıkları birimine yatırılır. Asaf'la yakınlık kuran Mesut, tehlikeli birisi olduğunu görür ve ekibe bildirir. Asaf, ekibin kendisinin yalanını ortaya çıkardığını görünce sert bir hamle yapar. Engin Müdür ve Ali'yi yakalamayı başarır. Ekip, Asaf'ın elinde olan arkadaşlarını görünce şok olur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Polislerimiz tır parkında, uyuşturucu ham madde takası yapılacağını öğrenir. İki kamyon şoförü öldürülmüştür. Üçüncü bir kişi daha vardır vurulan. Bahar onu tanır. Fikret’tir ismi. Bahar geçmişte uyuşturucu çetesini çökertmek için onların arasına, Dilek ismiyle katılmıştır. Polis memuru Faruk bu operasyonda Tarık tarafından öldürülmüştür. Tarık, Bahar’a takıntılıdır ve Bahar’la ilişkisi olduğundan şüphelendiği için Tarık’ı öldürmüştür. Bahar cinayeti işleyenleri bulmak için gizli göreve talip.

Teknede bir kadın cesedi bulunur. Genç kadın defalarca bıçaklanmıştır. Tekne sahibi Asaf, şüpheli konumundadır. Avukatı Müge aynı zamanda sevgilisidir. Engin kadını tanıyordur. Dişli bir avukattır ve Asaf’ı aklamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Engin, Müge’ye ne olursa olsun Asaf’ı emniyette görmek istediğini söyler; ancak Müge onları beklenmedik bir yere götürür.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CAN’ımız 2 oldu

Beren'den yeni hamle

Sinem'in 'aşk'ı

'İyi ki doğdun sevgilim'