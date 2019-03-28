Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar'da aksiyon dolu sahnelerle heyecan hız kesmeden devam ediyor. 29 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın 511. bölümünde ekip Asaf'ın eline düşen Engin Müdür ve Ali'yi kurtarmaya çalışacak. Peki dizide başka neler olacak? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı...
Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz gibi isimlerin paylaştığı Kanal D'nin fenomen dizisi 29 Mart'ta evlerinize konuk olacak. Son bölümde heyecan devam ederken izleyiciler de Arka Sokaklar 511. bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. Peki Arka Sokaklar'da bu hafta neler olacak? İşte o bilgiler...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mesut, bir cinayete karışan Asaf'ın açığını yakalayabilmek için sinir hastalıkları birimine yatırılır. Asaf'la yakınlık kuran Mesut, tehlikeli birisi olduğunu görür ve ekibe bildirir. Asaf, ekibin kendisinin yalanını ortaya çıkardığını görünce sert bir hamle yapar. Engin Müdür ve Ali'yi yakalamayı başarır. Ekip, Asaf'ın elinde olan arkadaşlarını görünce şok olur.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Polislerimiz tır parkında, uyuşturucu ham madde takası yapılacağını öğrenir. İki kamyon şoförü öldürülmüştür. Üçüncü bir kişi daha vardır vurulan. Bahar onu tanır. Fikret’tir ismi. Bahar geçmişte uyuşturucu çetesini çökertmek için onların arasına, Dilek ismiyle katılmıştır. Polis memuru Faruk bu operasyonda Tarık tarafından öldürülmüştür. Tarık, Bahar’a takıntılıdır ve Bahar’la ilişkisi olduğundan şüphelendiği için Tarık’ı öldürmüştür. Bahar cinayeti işleyenleri bulmak için gizli göreve talip.
Teknede bir kadın cesedi bulunur. Genç kadın defalarca bıçaklanmıştır. Tekne sahibi Asaf, şüpheli konumundadır. Avukatı Müge aynı zamanda sevgilisidir. Engin kadını tanıyordur. Dişli bir avukattır ve Asaf’ı aklamak için her şeyi yapmaya hazırdır. Engin, Müge’ye ne olursa olsun Asaf’ı emniyette görmek istediğini söyler; ancak Müge onları beklenmedik bir yere götürür.
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