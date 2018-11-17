Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Arka Sokaklar 496. Bölüm fragmanı ekranlara geldi. Pınar'ın kaçırılan kızı, Rıza Baba'ya karşı koz olarak kullanılıyor. Torununun kaçırıldığını gören Rıza Baba kötüleşir. Ekip, Ali'nin kızını kurtarmak için tüm imkanlarını kullanır. Mesut, tüm bu planların arkasında olduğunu bildiği kişiyle yüzleşir. Peki yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar
Arka Sokaklar son bölümde, Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip, Nimet’e tuzak kurar. Hakan, gizli görev sebebiyle, barda, Nimet’in beline sarılır ve onunla flört eder. Birlikte bardan eve geçerler. Ekip, diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır.
Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.
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