Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında: Umut öldü mü?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 22 Şubat tarihli Arka Sokaklar 506. Bölüm fragmanına dair ipuçları veren fragmana Selin’in yıkıldığı anlar damga vurdu. Peki, Selin'in annelik yaptığı yeğeni Umut öldü mü? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve özeti
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu hafta 506. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm fragmanına bakılırsa ekibi yine zorlu bir serüven bekliyor. Umut’un ortadan kaybolması ardından yaşananlar Selin’i perişan ediyor. Peki, küçük Umut ölecek mi?
Derman, Mesutların devriye arabasına bomba yerleştirmiştir. Fırsatını yakaladığı sırada öç almak istediği Mesut'u yok etmeye kararlıdır. Mesut ise, Volkan ile birlikte Umut'u kreşten alıp yola çıkmıştır. Derman, bombayı ateşlemeden önce Mesut arabandan iner. Araba büyük bir sesle patlar. İçeride Volkan ve Umut vardır. Olay yerindeki Mesut, Volkan'ı çıkarmayı başarır. Küçük Umut'tan ise, bir haber yoktur. Selin, gelip yanan arabayı görür. Yeğeni Umut ortalarda yoktur. Büyük bir şok yaşar. Umut öldü mü? Yaralanan Volkan yaşayacak mı?
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