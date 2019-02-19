Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında: Umut öldü mü?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriArka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında: Umut öldü mü?
GeriTelevizyon Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında: Umut öldü mü?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
19.02.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında: Umut öldü mü?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında: Umut öldü mü?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 22 Şubat tarihli Arka Sokaklar 506. Bölüm fragmanına dair ipuçları veren fragmana Selin’in yıkıldığı anlar damga vurdu. Peki, Selin'in annelik yaptığı yeğeni Umut öldü mü? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve özeti

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu hafta 506. Bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm fragmanına bakılırsa ekibi yine zorlu bir serüven bekliyor. Umut’un ortadan kaybolması ardından yaşananlar Selin’i perişan ediyor. Peki, küçük Umut ölecek mi?

Derman, Mesutların devriye arabasına bomba yerleştirmiştir. Fırsatını yakaladığı sırada öç almak istediği Mesut'u yok etmeye kararlıdır. Mesut ise, Volkan ile birlikte Umut'u kreşten alıp yola çıkmıştır. Derman, bombayı ateşlemeden önce Mesut arabandan iner. Araba büyük bir sesle patlar. İçeride Volkan ve Umut vardır. Olay yerindeki Mesut, Volkan'ı çıkarmayı başarır. Küçük Umut'tan ise, bir haber yoktur. Selin, gelip yanan arabayı görür. Yeğeni Umut ortalarda yoktur. Büyük bir şok yaşar. Umut öldü mü? Yaralanan Volkan yaşayacak mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Oyunculuğa ara verdi! Artık internette ev kiralıyor

“Reynmen'in izlenme rakamları gerçek değil"

İlk karşılaşma...

'Sen gideli çok şey değişti babam'