Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı: Tekin hapse mi girecek?
Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın 477. bölümünde Tekin, cinayetten gözaltına alınıyor! Metin, kardeşi için hayatını tehlikeye atıyor! Peki yeni bölümde neler olacak? Tekin hapse mi girecek? İşte Arka Sokaklar yeni bölümünden ilk görüntüler!
Arka Sokaklar dizisinin 20 Nisan tarihli 477. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Ekran macerasına kısa bir ara veren Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü ve ailesini zor günler bekliyor. Tekin'in adı cinayet soruşturmasında yer aldığını duyan Mesut, çok öfkelidir. Tekin ise ne olduğunu anlamakta güçlük çeker. Zeliha, kardeşinin gözaltına alındığını öğrenerek aileye haberi veren isim olur. Tekin'in durumuyla ilgili Hüsnü üzerindeki tüm yetkiler alınır. Savcı, Tekin'in suçlu olduğu konusunda oldukça kararlıdır. Ekibin ise bu durumda elleri kolları bağlı durumdadır.
Tekin'in durumunu açığa kavuşturmak isteyen Metin olayın peşinden gider. Fakat silahlı saldırganla girdiği mücadelede hayatı büyük tehlikededir.
Bahar, Yusuf'un oğlu Eren'in kaçırılması üzerine olayın peşine düşer. Eren'i bulmak için sürekli olayı kovalayan Bahar, mutlu haberi verebilecek mi?
Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Polisler, Tekin’i tutuklar. Arzu, Tekin’in davasını yürütmektedir. Tekin’i suçlayıcı şekilde davranır ve ekibi de karşısına alır. Tekin, gözaltına alınır. Arzu, Hüsnü’nün ısrarıyla Tekin’e tatbikat yaptırır ve yine de ikna olmaz. Metin, kardeşinin cezaevinde yatmasına sebep olan Barbaros’un peşine düşer. Barbaros silahlı ve tehlikelidir.
usuf, hastaneye yetiştirilir ve ameliyata alınır. Kadem adamları ile Salim Paşahan adamları arasında çatışma yaşanır. Ekip, çatışmaya yetişir. Kadem, hastaneden Eren’i kaçırır. Bahar ve ekip peşlerine düşer. Kadem, Eren ile deniz yoluyla kaçacaktır. Ekip, limana baskın yapar. Tam Eren’i kurtaracakları sırada Eren tekneden denize düşer.
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