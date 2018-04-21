Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı … Metin hapse mi girecek?
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı. Son bölümde Hüsnü ve ailesi çok zor anlar yaşadı. Tekin'in tutuklanması aileyi adete yıktı. Arka Sokaklar son bölüm boyunca ‘Tekin cezaevine mi girecek?’ sorusuna yanıt arayan izleyiciler, Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanıyla ise başka bir şok yaşadı. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm gelişmelerinin kısa bir özeti!
27 Nisan tarihli Arka Sokaklar 478.bölümünde Metin, adam öldürme girişiminden dolayı hapse atılıyor! Hüsnü, çaresiz şekilde oğluyla vedalaşıyor! Metin, kardeşi Tekin'i kurtarmak için girdiği mücadelede karşısındakinin vurulmasıyla katil olarak görülme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Tüm ekip ve Çoban ailesi bu durumdan dolayı derin üzüntü içerisindedir. Savcı'nın emriyle Metin için hapis yolu görünür. Metin'in içerisinde bulunduğu silahlı vurulma olayındaki adam ölecek mi? Ekip, Metin'i kurtarmanın yolunu bulabilecek mi?
Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Polisler, Tekin’i tutuklar. Arzu, Tekin’in davasını yürütmektedir. Tekin’i suçlayıcı şekilde davranır ve ekibi de karşısına alır. Tekin, gözaltına alınır. Arzu, Hüsnü’nün ısrarıyla Tekin’e tatbikat yaptırır ve yine de ikna olmaz. Metin, kardeşinin cezaevinde yatmasına sebep olan Barbaros’un peşine düşer. Barbaros silahlı ve tehlikelidir. Polisler, Tekin’i tutuklar. Arzu, Tekin’in davasını yürütmektedir. Tekin’i suçlayıcı şekilde davranır ve ekibi de karşısına alır. Tekin, gözaltına alınır. Arzu, Hüsnü’nün ısrarıyla Tekin’e tatbikat yaptırır ve yine de ikna olmaz. Metin, kardeşinin cezaevinde yatmasına sebep olan Barbaros’un peşine düşer. Barbaros silahlı ve tehlikelidir
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