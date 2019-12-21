Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi.. Zeliş'in kabusu sürüyor!
Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Zeliş'in kabusu devam ediyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar
Arka Sokaklar 537. bölüm fragmanı yayında. Öldüğü düşünülen Kurye ortaya çıkıyor ve Zeliş'in kabusu olmaya devam ediyor!
Kurye, adli tıp kurumunun bilgisayararını hackleyerek kendisini öldü göstermeyi başarmıştır. Zeliş ise, Kurye'nin öldüğünü düşünerek normal hayatına devam eder. Karşısında kanlı canlı Kurye'yi görünce büyük şok yaşıyor. Tekrar onun eline düşüyor. Bahar, savcılık kararıyla gözaltına alınıyor. Başta Bahar olmak üzere tüm ekip bu kararı şaşkınlıkla karşılıyor. Ali'nin hamile eşi Pınar fenalaşıyor. İkiz bekleyen aile Pınar'ın kötüleşmesi üzerine büyük üzüntü yaşıyor. Eskort Dilek'in savcılığa verdiği ifade Hakan'ın başını yakmaya yetiyor.
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