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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.02.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zeliha yaşıyor mu?

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Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zeliha yaşıyor mu?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta heyecan doruktaydı. Nefes kesen operasyonların ardından Zeliha'ya ulaşmaya çalışan ekip izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Peki Arka Sokaklar heyecan yaratan son bölümünün arından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi mi? İşte dizinin son bölümünde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında detayla

Arka Sokaklar 505. Bölümde Zeliş, bir psikopat tarafından kaçırılır ve öldüresiye dövülerek ormanlık alana atılır.

Zeliha, kocası Fedai tarafından defalarca bıçaklanan Serpil’in haberini yapmaktadır. Fedai, hastaneden çıktıktan sonra da kadının peşini bırakmaz. Serpil’i arayarak tehditler savurur. Serpil’in akrabası ile ilişkisi olduğunu iddia edip, şüphelendiği kişiyi de öldürür. Fedai’nin Serpil’in akrabasını öldürdüğü delillerle kanıtlanır. Hakkında yakalama kararı çıkar ancak Fedai polis kılığındaki adamını göndererek, Serpil’i kaçırır. Zeliha da Serpil için haber ve röportajlar yapmıştır. Fedai Zeliha’yı da, kız kardeşi İkbal’e kaçırtır. Göl kenarında Zeliha’nın etrafa saçılmış eşyaları bulunur. Hüsnü kızının öldüğünü düşünüp sinir krizi geçirmektedir.

Arka Sokaklar 505. Bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak

Zeliş, önemli bir habere daha imza atar. Eşi tarafından bıçaklanan ve hayatta kalan bir kadının haklarını savunmak için kadın örgütlerini ayağa kaldırır. Çünkü adam, tutuksuz yargılanmak için serbest bırakılmıştır. Kadının öldürülme tehlikesi devam etmektedir. Ekibimiz de bu olayı yakından takibe alır ve kadının evinde güvenlik önlemlerini arttırır. Adam ise, kendisi hakkında haber yapan ve ifşa eden Zeliş'in peşine düşer. Kız kardeşini ve onun eşini kullanarak Zeliş'i yakalamayı başarır. Ormanlık alanda Zeliş'i feci döver ve ölüme terk eder. Hüsnü kızı Zeliş'ten haber alamayınca telefonundan yerini bulmaya çalışır. Son sinyal bir göl kenarından gelmektedir. Ekip ile birlikte olay yerine gidince Zeliş'in eşyalarına ve kan izlerine rastlar.

Herkes yıkılmıştır. Ekip, adama ve ailesine ulaşıp gözaltına alır. Sorgu sırasında adamın bacanağı korkunç bir şey söyler. Zeliş'in öldüğünü ve ormanlık alanda bıraktıklarını bahseder. Hüsnü, Çoban Ailesi ve ekip büyük bir acı yaşarlar. Hemen adamın söyledikleri ormanlık alana giderler. Gördükleri manzara karşısında şok olurlar...

Bölümün final sahnesinde ise Zeliha'nın yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı görülüyor. İşte Arka Sokaklar'ın nefes kesen son bölümünden dikkat çeken o kare

Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Zeliha yaşıyor mu

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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