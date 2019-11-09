Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Arka Sokaklar dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyordu. Ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında Yapılan gizli operasyonda Selin'in kimliği ortaya çıkıyor. İşte Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanında nefes kesen o sahneler..
Ekip, geniş çaplı bir operasyon düzenler. Oldukça büyük bir çatışma olur. Öte yandan Engin'in liderliğinde yapılan gizli operasyon bazı sorunlara yol açar. İlk olarak kılık değiştiren Selin'in kimliği ifşa olur. Durumun tuzak olduğunu anlaşılınca ekip yeniden çatışmaya girer. Ezgi ise kendisinden gizli tutulan bu operasyon için Rıza Baba'ya serzenişte bulunur. Ancak Rıza Baba, Ezgi'ye beklemediği bir tepki gösterir. Engin, Nadir ile yaptığı konuşmadan sonra bazı ciddi kararlar alır. Engin ne yapacak?
Arka Sokaklar 530. Bölümde neler yaşandı?
Kolsuz Namık’ın torunu Latife’yi, Engin kurtarıp bağ evinden çıkarlar. Latife yer altı karakolunda dedesi kolsuz Namık’a kavuşur. Namık, Serpil ve Vladimir’i sıkıştırmaları konusunda ekibi uyarır. Ekip, Vladimir’i yakalayıp yer altı karakolunda sorguya alırlar. Vladimir, Kurye kod adlı kişinin Nadir’in işini bitireceğini söyler.
Ezgi, Nadir’i koruma altına alır. Hakan ve Ali, Kolsuz Namık’ı torunu ile birlikte evlerine bırakırlar. Ancak Nadir’in eli boş durmamıştır. Namık’ın evine bomba düzeneği yerleştirilir. Ali ve Hakan’da büyük tehlike altındadır.
Selin ve Bahar, Mesutlar’ın gizli iş çevirdiğini öğrenmiştir. Selin, bu durumdan dolayı Mesut’a kırılır.
Pınar ve Ali yeni gelecek olan bebekleri için hazırlıklara başlarlar. Eve artık sığmayacaklarını düşünüp acaba evden taşınsak fikrini düşünürler bir an için. Ayla konuştuklarına kulak misafiri olur ve çok bozulur bu duruma. Rıza’ya da söyler. Bu durum evde krize sebep olacaktır.
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