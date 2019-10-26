Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar heyecan seviyesi yüksek bir bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin hayranları yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını arıyordu.. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Mesut ve Selin tatile gidiyor.. Engin Müdür önderliğinde operasyon başlatılır. Ancak bu operasyonun sonucunda ekip tuzağa düştüklerini anlar. Çatışmaya giren ekip için tehlike çanları çalmaya başlamıştır.
Pınar evde baygınlık geçirir. Bu durumdan oldukça korkan Ali karısını hastaneye yetiştirir. Korkulanın aksine herkes aldığı güzel haberle mutlu olur. Pınar yeniden hamiledir.
Nazike ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır.
Mesut ve Selin'in arası düzelmiştir. Birlikte küçük bir tatile çıkarlar.
Arka Sokaklar'ın 528. Bölümde Rıza Baba ile Engin Müdür, uluslararası suç şebekesinin patronu olan Nadir'i yakalamak isteyen Savcı Ceyda ve Müsteşar Kemal'in sunduğu planı kabul ediyor.
Rıza Baba, eski arkadaşı Müsteşar Kemal'den gelen telefonla şaşkınlığa uğrar. İkinci şaşkınlığı ise, teklifini duyunca yaşar. Müsteşar Kemal, suç örgütünün başındaki kişi olan Nadir Alacalı'yı uzun süredir yakalamaya çalıştığını ve bu dosyaya ekibimizi de katmak istediğini anlatır. Savcı Ceyda'nın da gizli yapılanmanın içinde olduğu görülür. Nadir'in üzerine fazla gittiği için tayin edilip, dosyadan uzaklaştırıldığını söyler. Ceyda, iki ekibin ortak çalışmasıyla Nadir'i yakalayabileceklerini söyler.
Rıza Baba ve Engin Müdür, bu teklifi ekipten belirledikleri ile değerlendirirler. Hüsnü, Mesut, Ali ve Hakan dışındaki diğerleri bu yapılanmanın dışında kalacaklardır. Özellikle Nadir'in manevi kızı Ezgi... Rıza Baba, müsteşarı arayarak ortak çalışmayı kabul ettiğini söyler; ancak, bir şartı vardır: Gizli yürütülecek olan bu ortak çalışma açığa çıkarsa sadece kendisini sorumlu olarak adaletin önüne çıkartmasıdır... Ekip büyük bir taşın altına elini koymuştur artık...
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