Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar yeni sezona fırtına gibi başladı. Dizinin yayınlanan son bölümü dün akşamın en çok izlenen listesinde zirvede yer alırken, yayınlanan son bölümün ardından gelen yeni bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü. Peki Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı? Dizinin yeni bölüm fragmanında öne çıkan olaylar neler? İşte Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 523. Bölüm Fragmanı yayında. Mesut'un dönüşü ekibe büyük sürpriz olurken, beklenmedik bir gelişme daha yaşanıyor. Hastanede Salih yüzünden büyük bir çatışma çıkıyor! Çatışma esnasında tüm ekip Salih'i korumak isterken onun ölüm haberini alır. Peki şimdi ne olacak?
Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20 Eylül Cuma 20.00'de Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.
Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi bu duruma çok üzülür.
Mesut’un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut’u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da “Gazinin Yeri” konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin’i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.
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