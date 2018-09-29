Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Rıza Baba ve ekibi çok büyük bir suç çetesinin peşine düşmüştür. Mesut, kötü adamların eline düştüğünde işler değişiyor! Selin'in tayin olayları olmasaydı Mesut'un aklındaki plan ortaya çıkıyor. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında meyadan gelen olaylar ve yeni bölüm öncesi kısa özet
28 Eylül 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde Selin'in tayini netleşiyor. Selin'in haberi olmadan tayin emri gelmesi ortalığı karıştırıyor. Rıza Baba, Mesut ve diğer ekip arkadaşları onu bu tayin olayı yüzünden dışlıyor. Selin, çaresizce suçun kendisinde olmadığını anlatmaya çalışıyor. Mesut bile onu anlamadan kesin hüküm veriyor. Mesut'un da karıştığı bir olay yüzünden Selin kesin bir karar veriyor.
Ekip, uyuşturucu bağımlısı bir genç yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor. Annesini darp ettikten sonra ortalıktan kaybolan genci bulmak zor oluyor. Bu sırada ona uyuşturucu temin eden kişiler ile annesi arasında yaşananlar yüzünden genç için ölüm emri çıkıyor. Ekip, genci yaralı olarak kurtardıktan sonra şebekenin üzerine gidiyor.
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