Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekrana geldi
Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Ekip, Rıza Baba'yı kurtarmak için tüm imkanlarını kullanıyor. Rıza Baba'nın yerine göreve gelen Engin, tüm imkanlarını kullanarak bu yanlış durumu düzeltmeyi kafasına koymuştur. Ama bu süreçte gelişen olaylar onun da sinirlenmesine sebep olacaktır. Aylin'in başı beladadır. Aylin'i kurtarabilmek için ekip işin peşine düşecektir. İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı
Arka Sokaklar son bölümde, Organize Şube Amiri İsmail, savcı gelene kadar Rıza Babaya kötü davranmaktadır. Rıza Baba sorgulanır ve mahkemeye sevk edilir. Ekip sinir içindedir. Ayla ve Pınar perişandır. Pınar babasının elleri kelepçeli adliyeye sevk edildiğine tanık olur. Rıza Baba, tutuklu yargılanacaktır.
Ekip, Rıza Babanın evine gelen tesisatçının peşine düşer. Adam ortalardan kaybolmuştur. Birileri Rıza Baba’ya büyük bir oyun oynamaktadır. Ekip, Rıza Baba’nın bu durumu ile ilgili çok üzgün iken Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ise, ekipte bir sevince sebep olacaktır.
ARKA SOKAKLAR 493. BÖLÜM FRAGMANI
Yorumları Göster
Yorumları Gizle