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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.12.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar son bölümü kesintisiz izle – Arka Sokaklar son bölüm tam hali

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Arka Sokaklar son bölümü kesintisiz izle – Arka Sokaklar son bölüm tam hali

Kanal D’nin, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’ son bölümü ile yine zirvede yer aldı. Arka Sokaklar’ın sahnelerini kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, diziyi kesintisiz izlemenin yollarını arıyor. İşte, Arka Sokaklar son bölüm tam hali…

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 29 Kasım 2019 Cuma günü 533. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta başka bir aksiyonun yaşandığı Arka Sokaklar'ın son bölümünde Mesut, teröristlerle girdiği çatışmada zor durumda kaldı. Kurşunları tükenen Mesut ölümle yüz yüze kaldı. 

Sahneleriyle sosyal medyaya damga vuran Arka Sokaklar'ın son bölüm tam haline haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Arka Sokaklar son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz. 

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin terörist kızın bıçaklamasıyla yaralı olarak İstanbul'a getiriliyor. Ameliyata alınan Selin kurtulsa da iç kanama riski yüzünden hastanede müşahade altında kalıyor. Mesut, gözleri arkada Serboran Kırsalında Cemal'i kurtarmak için uğraşıyor. Cemal, Berzan'ın elinde sınıra doğru yol alırken onların peşindeki diğer asker grubuyla sıcak temasta kalıyor. Çatışma esnasında vuruluyor. Öldüğünü düşünen Berzan onu orada bırakıyor. Teröristlerin elinden kurtulduğunu bilmeyen Mesut onu aramaya devam ediyor. Teröristlerlerle karşı karşıya kalan Mesut ve askerler zor anlar yaşıyorlar. Çünkü, Kurye'nin Serboran'daki adamı yanındaki terörist grupla onlara ateş ediyor. Mesut ve Teğmen şehitlerini arkada bırakarak oradan kaçmayı başarıyorlar. Fakat, grup peşlerinden onları kovalıyor. Mesut ve Teğmen bir hendekte kıstırılıyor. Çatışma esnasında Teğmen vuruluyor. Mesut tek başına mücadele etmeye çalışıyor; fakat, kalabalık terörist grup onu çok zorluyor. Kurşunları tükenen Mesut ölümle yüz yüze kalıyor.

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