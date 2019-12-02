Arka Sokaklar son bölümü kesintisiz izle – Arka Sokaklar son bölüm tam hali
Kanal D’nin, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi ‘Arka Sokaklar’ son bölümü ile yine zirvede yer aldı. Arka Sokaklar’ın sahnelerini kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, diziyi kesintisiz izlemenin yollarını arıyor. İşte, Arka Sokaklar son bölüm tam hali…
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 29 Kasım 2019 Cuma günü 533. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta başka bir aksiyonun yaşandığı Arka Sokaklar'ın son bölümünde Mesut, teröristlerle girdiği çatışmada zor durumda kaldı. Kurşunları tükenen Mesut ölümle yüz yüze kaldı.
Sahneleriyle sosyal medyaya damga vuran Arka Sokaklar'ın son bölüm tam haline haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Arka Sokaklar son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selin terörist kızın bıçaklamasıyla yaralı olarak İstanbul'a getiriliyor. Ameliyata alınan Selin kurtulsa da iç kanama riski yüzünden hastanede müşahade altında kalıyor. Mesut, gözleri arkada Serboran Kırsalında Cemal'i kurtarmak için uğraşıyor. Cemal, Berzan'ın elinde sınıra doğru yol alırken onların peşindeki diğer asker grubuyla sıcak temasta kalıyor. Çatışma esnasında vuruluyor. Öldüğünü düşünen Berzan onu orada bırakıyor. Teröristlerin elinden kurtulduğunu bilmeyen Mesut onu aramaya devam ediyor. Teröristlerlerle karşı karşıya kalan Mesut ve askerler zor anlar yaşıyorlar. Çünkü, Kurye'nin Serboran'daki adamı yanındaki terörist grupla onlara ateş ediyor. Mesut ve Teğmen şehitlerini arkada bırakarak oradan kaçmayı başarıyorlar. Fakat, grup peşlerinden onları kovalıyor. Mesut ve Teğmen bir hendekte kıstırılıyor. Çatışma esnasında Teğmen vuruluyor. Mesut tek başına mücadele etmeye çalışıyor; fakat, kalabalık terörist grup onu çok zorluyor. Kurşunları tükenen Mesut ölümle yüz yüze kalıyor.
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