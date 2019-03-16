Arka Sokaklar son bölümde Mesut'tan veda mektubu.. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Arka Sokaklar dün akşam yayınlanan son bölümü ile sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Dizinin bu haftaki bölümünde ekip hareketli operasyonları kadar Mesut'un durumu da son bölümün ilgi çeken sahneleri arasındaydı. Mesut, Selin'e yazdığı veda mektubu ile yaşadıklarını anlatır.. İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar
Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.
Mesut, Tunç’tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut’un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.
Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin’in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin’in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin’den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin’in yanına gider.
Avm’de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır. Nurgül’ün kocası Ogün’den de fidye isterler.
Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır, yayınlanmaz haberimizde olacak.
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