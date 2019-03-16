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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.03.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar son bölümde Mesut'tan veda mektubu.. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Arka Sokaklar son bölümde Mesut'tan veda mektubu.. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar dün akşam yayınlanan son bölümü ile sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Dizinin bu haftaki bölümünde ekip hareketli operasyonları kadar Mesut'un durumu da son bölümün ilgi çeken sahneleri arasındaydı. Mesut, Selin'e yazdığı veda mektubu ile yaşadıklarını anlatır.. İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar

Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.

Mesut, Tunç’tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut’un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.

Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin’in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin’in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin’den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin’in yanına gider.

Avm’de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır. Nurgül’ün kocası Ogün’den de fidye isterler. 

Arka Sokaklar son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır, yayınlanmaz haberimizde olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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