Arka sokaklar son bölüm kesintisiz, tek parça izle.. İşte yeni bölüm fragmanı
Arka Sokaklar dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 534. Bölüm fragmanı ekranlara geldi.. Ezgi'ye miras kalıyor.. Peki Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı? Arka Sokaklar dizisini kesintisiz, tek parça halinde izleyebileceğiniz link haberimizde
Selin, Mesut için endişelidir. Ancak Mesut söyledikleriyle Selin'in içini rahatlatır. Engin Müdür ise Erkan'ın bütün foyalarını ortaya çıkartma peşindedir. Erkan'ı kesin bir dille uyarır.
Hakan yeni bir aşka yelken açmıştır. Zeliha, Tarık hakkında öğrendiklerini kaldıramaz. İkili kavgaya tutuşur.
Ezgi ise Nadir tarafından ona bırakılan yüklü miktar para konusunda oldukça şaşkındır. Ezgi bu parayı alacak mı?
CUMA AKŞAMLARININ LİDERİ
Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizisi “Arka Sokaklar” dün akşam yayınlanan 533. Bölümü ile zirvede yer aldı. Arka Sokaklar, Tüm Kişilerde 9,14 reyting, 20,60 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı?
Selin’i yaralayan İdil, kelepçeli olarak karakola getirilir. Mesut Selin’in başında hastaneye gelir. Selin acilen ameliyata alınır. Durum Rıza babaya haber verilir. Selin ameliyattadır Cemal ise arazide pusu yemiş, kayıptır. Elleri bağlı şekilde Berzan’ların elindedir. Hüsnü, Engin ve Bahar Serboran’a gelir. Ezgi durumu öğrenince yıkılır. Selin’in ameliyatı başarılı geçer. İstanbul’a sevk edilir. İstanbul’da Selin ile doktor Mehmet ilgilenecektir.
Hüsnü Zeliha’yı son kez Tarık konusunda uyarır. Zeliha kesinlikle denilenlere inanmamaktadır. Zeliha herkesin kendisine tavır alması sonucunda evi terk eder ve sevgilisi Tarık’ın yanına gider.
Dilek isimli bir kadın, saldırıya uğrar. Ancak polise bilgi vermez. Olay Hakan’ın kulağına gelir. Hakan olayın üzerine düşer. Dilek lüks eskorttur. Dilek’i müşterinin birinin eşi dövdürmüştür. Bunalımda olan Hakan’la aralarındaki sohbet biraz fazla ilerler. Mesut ve Akif, Berzan’ı yakalamak, Cemal’i kurtarmak için araziye geri dönerler. Kıran kırana çatışmalar yaşanır. Akif vurulur ve durumu ağırdır. Mesut’un da tek mermisi kalmıştır.
Mesut Serboran’da ölüm kalım savaşından çıkabilecek mi? Cemal Berzan’ın elinden kurtulabilecek mi? Hastaneye sevk edilen Selin’in sağlık durumu nasıl seyir edecek? Zeliha’nın Tarık ile olan birlikteliğinin sonucunda neler yaşanacak?
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