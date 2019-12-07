Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz tek parça izle.. İşte son bölümde yaşananlar

Zeliş, ailesinin ve ekibin Kurye hakkında söylediklerini bir kenara atıp ona güvenmeye devam ediyor. Kulak misafiri olduğu Kurye'nin verdiği ölüm emri bile Zeliş'in kararını fazla etkilemiyor. Kendisini odaya bile kilitleyen Kurye'ye inancında bir değişiklik olmuyor. Kurye ise, Zeliş'i ekibe karşı bir kalkan olacağını düşünerek evinde tutmaya devam eder. Ufak romantik hamlelerle Zeliş'i kendine bağlamayı beceriyor. Bu sırada ekip, Kurye'yi yakalamak için gerekli delilleri topluyor. Saklandığı mekana operasyon düzenleyen ekip büyük şok yaşadıkları bir olayla karşı karşıya kalıyor. Kurye'nin, ekibin izlemesi için gönderdiği telefonda Zeliş'in kafasına silah dayanmış görüntüler vardır.

Mesut, Serboran Kırsalında yaşadıklarını unutamıyordur. Teröristlerce kıstırıldığı tünelde Cemal ve yuetişen Türk askerleri sayesinde kurtulmayı başarıyor; fakat, yaşadıkları ruhsal açıdan kendisini derinden etkiliyor. İstanbul'a geldiğinde ise Selin, onun bu kötü halini fark ediyor. Selin duygusal motivasyon sağlamak için ne kadar yakın davransa da Mesut, ona karşı soğuktur ve uzaklaşma çabası içindedir.