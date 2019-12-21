Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz, tek parça izle

Kurye yavaş yavaş köşeye sıkışıyor. Ekibin operasyonları ile sokaklardaki hükmünü kaybeden Kurye bir numaralı adamı Bülent ile de anlaşmazlık içine giriyor. Bülent'e artık ihtiyacı olmadığını görüyor ve onu vuruyor. Bu anlara da Zeliş tanık oluyor. Zeliş, Kurye'den kaçmak için kendisini odaya kilitliyor ve babası Hüsnü'yü arıyor. Hüsnü ve ekip Zeliş'in kaldığı zor durum yüzünden elleri kolları bağlı olarak çaresizce çırpınıyor. Kurye'nin, Zeliş'e zarar vermeden kurtarılması için plan yapan ekip beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

Hakan, eskort Dilek ile yaşadığı ilişki yüzünden açığa alınıyor. Ekibin kendisine yüz çevirdiğini düşünen Hakan yalnız hayatına geri dönüyor. Evine giden ekip onun kötü hayatına şahit oluyorlar.

Mesut, Selin'in Dr. Mehmet ile olan yakınlığından dolayı kıskançlık triplerine giriyor. Bu davranışları Selin'in kendisinden uzaklaşmasına neden oluyor.