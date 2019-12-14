Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz tek parça izle

Arka Sokaklar'ın 535. Bölümde Hüsnü ve ekip, Zeliş'i kurtarıyor; fakat beklenmedik bir olay gerçekleşiyor. Hüsnü ve ekip, Zeliş'in başına dayanan silah yüzünden hareket edemezler. Mecburen Kurye'nin teklifini kabul ederler. Kurye adamı Hamza ile birlikte saklandıkları ofislerinden çıkarlar. Hamza, Serboran'da Yüzbaşı Akif eden ve Mesut'u öldürmeye çalışan kişidir. Mesut, kaçmasına izin vermez ve Zeliş'in hayatını da hiçe sayarak Hamza'ya ateş ederek öldürür.

Kurye, arabasına binip oradan uzaklaşır. Hüsnü ve ekip Mesut'un planı bozmasından dolayı şaşkın olsalar da Zeliş'e sağ salim ulaşmanın sevincini yaşarlar. Zeliş sorguya alınır ve babası Hüsnü ile yaptığı büyük tartışmadan sonra serbest kalır. İşten de kovulan Zeliş, eve de gidemeyince tekrar Kurye'nin ağına düşer. Ekip yavaş yavaş Kurye'nin çemberini daraltmaya başlar...