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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.11.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar son bölüm izle.. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

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Arka Sokaklar son bölüm izle.. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Ekip büyük bir operasyon düzenler. Bunun öncesinde Nadir'i yakaladıkları için rahat bir nefes alacaklarını düşünseler de işler öyle gitmez. Farklı bir problem ekibin karşısına çıkar. İşte dizinin son bölümünde yaşanan ve yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar

Zeliha'nın erkek arkadaşının da içinde olduğu bu grup kontrolü ele alır. Hüsnü olayı Zeliha'ya anlatmaya çalışsa da Zeliha buna inanmak istemez. Baba kız arasında problem yaşanır. Ezgi ise Nadir'e öfkelidir. Bunca yıl babası yerine koyduğu adamın düşündüğü kişi olmaması onu derinden sarsar.

Operasyon sırasında çatışma yaşanır. Selin saldırıya uğrar. Selin'e ne olacak?

Arka Sokaklar'ın 531. Bölümde Engin Müdür, Nadir'in evine yaptığı habersiz baskın yüzünden Rıza Baba ile ters düşüyor.

Engin, Savcı Ceyda'nın öldürülmesinden sonra kendini kaybeder. Rıza Babadan habersiz ekip ile birlikte Nadir'in evini basar. Onu sert bir şekilde sorgulamaya başlar. Hüsnü ve diğerlerinin engellemelerini ise önemsemez. Bu baskın Rıza Babanın kulağına gider. Rıza Baba, Nadir'in evine geldiğinde Engin Müdür ile büyük bir tartışmanın içine girer. Engin Müdür, ekipten ayrılıp Nadir dosyasının peşini bırakır. Gizli teşkilatın oluşmasında rol oynayan Müsteşar, Engin Müdürü ikna eder; fakat Engin, ekibin dışında tek başına Nadir'in peşine düşer. Bu sırada Kurye yeni bir canı daha alır. Bu olayda Kurye'yi tanıyan Alman Polisi Nadya (Wilma Elles), Engin Müdür ile çalışmaya başlar; çünkü, öldürülen kişi Nadya'nın kızkardeşidir.

Nadir ise, ekibin baskınından dolayı çok öfkelidir. Bunun acısını almak için ekibe savaş açar. Bu uğurda yanında olacak kişi de Ezgi olur. Ezgi, manevi amcasına yapılanları doğru bulmadığı için ekibinin yerine Nadir'in tarafını tutar. Ona göre Nadir masum bir işadamıdır. Nadir'e verdiği ilk bilgi ile de Müsteşar, Kurye tarafından öldürülür.

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