Arka Sokaklar son bölüm izle | Arka Sokaklar 532. bölüm tam izle
Kanal D'nin 14 yıldır ekranda olan fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta cuma akşamı 532. bölümüyle yayınlandı. Son bölümdeki nefes kesen olayları televizyon başından takip edemeyen vatandaşlar, dizinin tekrar bölümlerini internette araştırıyor. İşte, Arka Sokaklar'ın 532. bölümü...
Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği Arka Sokaklar'ın 22 Kasım Cuma akşamı yayınlanan bölümünün ardından, diziyi internet üzerinden izlemek isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. İşte, Arka Sokaklar'ın son bölümü hakkında ayrıntılar...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nadya, kim olduğunu bilmediği bir kadından telefon alır. Vefat eden kız kardeşin Julya’nın yakın arkadaşı olduğunu acil yüz yüze görüşmeleri gerektiğini söyleyerek kızı tuzağa düşürür. Bu işin arkadaşında da Kurye Tarık vardır.
Nadir, silah sevkiyatı için Tarık ve Bülent’i tembihler. İstihbarat tır sevkiyatını haber vermiştir. Engin baskın için hazırlanır. Nadir, Engin tarafından savcılık izniyle gözaltına alınır. Ezgi’de karara isyan eder. Ancak dosyalarda Ezgi’nin evinin izlendiği açığa çıkınca Ezgi çılgına döner ve her yerin araştırılmasını ister. Nadir amcasının başka bir yüzüyle tanışmaktadır.
Mesut, Selin ve Cemal Serboran’a gitmişlerdir. Kamp alanındaki teröristleri temizlemekle işe başlarlar. İdil isimli bir genç kız da teröristler tarafından kandırılarak dağa çıkmıştır. Mesut, Berzan ile iletişim kurar. Feray’a karşılık Ferhat ve İdil’in takas edileceği yere giderler. İdil takas sırasında Selin tarafından yaralanır.
Zeliha aşık olduğunu zannettiği Tarık ile neler yaşayacak? Nadya, Tarık’ın elinden kurtulabilecek mi? Ezgi’nin amcasının gerçek yüzüyle tanışınca neler olacak?
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