Arka Sokaklar sezon finali fragmanında heyecan dolu anlar!
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan sezon finali fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ekip, ameliyat masasındaki Hüsnü ile gizli görevdeki Kazım için büyük endişe duyuyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin sezon finali fragmanı.
Arka Sokaklar 485. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hüsnü için ameliyat günü gelip çatar. Rıza Baba artık durumu tüm ekibe söyler. İşte, Arka Sokaklar dizisinin sezon finali fragmanı.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANACAK?
Kazım, Seyit’in konağındadır. Halil ise Kazım’ın varlığından rahatsızdır, ona güvenmemektedir. Kazım’dan güvenilirliğini kanıtlaması için bir mülteciyi öldürmelerini ister. Kazım bu durumdan nasıl kurtulacaktır?
Şanlı, dışardaki bir adama şifreli olarak Ebru ve Can’ın öldürülmesi emrini verir. Can ve Ebru koruma evindedir. Can’ın ufacık bir hatası sonrası adamlar koruma evinin yerini bulur. Ebru ve Can’ın hayatı tehlikededir.
Hakan, Aylin’in Taner’le olmasından rahatsız olmuş ve inat olsun diye Arzu’yla yakınlaşmıştır. Aylin’in, Taner’e vereceği yanıt, Hakan’ın hiç beklemediği biçimdedir.
Hüsnü için ameliyat günü gelip çatar. Rıza Baba artık durumu tüm ekibe söyler. Hüsnü’nün morale ihtiyacı vardır. Hüsnü konvoy halinde evden alınıp hastaneye götürülür. Bu sırada Metin’de Asiye’yi hastaneye kaldırır, Asiye’nin doğuma girmesi gerekmektedir. Hüsnü’ye moral vermek Mesut’a düşer. Bir yanda Hüsnü’nün bir yanda da Asiye’nin ameliyatı devam etmektedir.
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