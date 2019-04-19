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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar oyuncusu Alp Korkmaz kimdir? Ali öldü mü?

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Arka Sokaklar oyuncusu Alp Korkmaz kimdir? Ali öldü mü?

Arka Sokaklar dizisi tanıtım fragmanlarıyla hafızalarda soru işareti bıraktı. Alp Korkmaz’ın canlandırdığı Ali karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar oyuncusu Alp Korkmaz kimdir? Ali öldü mü?

Arka Sokaklar 514. bölümündeki görüntüler 'Ali öldü mü?' sorusuna neden oldu. Cenaze görüntülerinin Ali'yle bir ilgili olup olmadığını merak eden dizi takipçileri internet üzerinden araştırma yapıyor. Asaf'ın bıçakladığı Ali'nin akıbeti 19 Nisan Cuma akşamı belli olacak. 

ALP KORKMAZ KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Ali Korkmaz, 1981 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da okuduktan sonra, liseyi Çanakkale‘de okuduğu lisede bitirdi.

Üniversite eğitimini tamamlamak için Amerika‘ya gitti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bulunan bir devlet üniversitesi olan “University of South Florida” okulunda Radyo Televizyon bölümünde okurken Türkiye’ye dönüş yaptı ve CNNTürk'te staj yaptı.

Tekrar Amerika’ya dönüp okulunu bitirdi. Mezun olduktan sonra New York‘a oyunculuk eğitimi almaya gitti. New York’un en önemli Broadway müzikal okullarından Neighborhood Playhouse School of Theatre da eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yazında Türkiye ye döndü.

İstanbul’a geleli 1 ay olmadan yapımcı Türker İnanoğlu tarafından keşfedilerek Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırmaya başladı.

 

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