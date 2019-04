Arka Sokaklar oyuncusu Alp Korkmaz kimdir? Ali öldü mü?

Arka Sokaklar 514. bölümündeki görüntüler 'Ali öldü mü?' sorusuna neden oldu. Cenaze görüntülerinin Ali'yle bir ilgili olup olmadığını merak eden dizi takipçileri internet üzerinden araştırma yapıyor. Asaf'ın bıçakladığı Ali'nin akıbeti 19 Nisan Cuma akşamı belli olacak.

ALP KORKMAZ KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Ali Korkmaz, 1981 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da okuduktan sonra, liseyi Çanakkale‘de okuduğu lisede bitirdi.



Üniversite eğitimini tamamlamak için Amerika‘ya gitti. Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bulunan bir devlet üniversitesi olan “University of South Florida” okulunda Radyo Televizyon bölümünde okurken Türkiye’ye dönüş yaptı ve CNNTürk'te staj yaptı.



Tekrar Amerika’ya dönüp okulunu bitirdi. Mezun olduktan sonra New York‘a oyunculuk eğitimi almaya gitti. New York’un en önemli Broadway müzikal okullarından Neighborhood Playhouse School of Theatre da eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yazında Türkiye ye döndü.



İstanbul’a geleli 1 ay olmadan yapımcı Türker İnanoğlu tarafından keşfedilerek Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırmaya başladı.