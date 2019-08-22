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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

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Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor sorusu, 14 Haziran tarihinde sezon finaline giren dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağını merak eden seyircilerin sorguladığı konu olmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, Kanal D ekranlarının sevilen dizisini Arka Sokaklar hakkında merak edilen bazı bilgiler

Arka Sokaklar, sonbahara girilmesine çok kısa bir süre kala yeni sezonu ile birçok vatandaşın gündeminde konu olmaya başladı. Sevilerek takip edilen dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak eden seyirciler, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sezon finalinde Volkan'ın şehit olduğu ve Mesut'un ağır yaralandığı sahne ile izleyicileri derinden etkileyen Arka Sokaklar, yeni sezonu ile araştırılmaya başlandı. Kanal D'den dizinin başlangıç tarihi hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, Arka Sokaklar'ın yeni sezona eylülün ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

SEZON FİNALİNDEN BAZI DETAYLAR

Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat’ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan’ı vurur. Volkan’ın hayati durumu tehlikededir. Nejat’ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih’in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.

Tekin Amerika’da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin’e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.

Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin’den alır ve dayılarına teslime der. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan’la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin’i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.

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