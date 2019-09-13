Arka Sokaklar Metin kimdir? İşte Furkan Göksel'in hayatı
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile cuma akşamı izleyenlerine merhaba dedi. Uzun dönem Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosunda yer alan ve Komiser Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden yaz aylarında ayrıldı. Metin'in yeni sezonda olmaması, oyuncunun hayatıyla ilgili bilgileri gündeme getirdi. Peki, Arka Sokaklar Metin kimdir? Furkan Göksel kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bilgiler.
Arka Sokaklar yeni sezonun başlamasıyla, Metin karakterinin dizide yer almaması izleyiciler tarafından merak edildi. Dizi de Metin'in bu sezon yer almaması ile beraber, oyuncu Furkan Göksel'in biyografisi de merak konusu oldu. İşte, Arka Sokaklar ile tanıdığımız Furkan Göksel'in hayatı.
FURKAN GÖKSEL KİMDİR?
Furkan Göksel, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Plato M.Y.O. Radyo Televizyon Bölümü Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alarak tamamladı. 12 yaşında oyunculukla tanışan Furkan Göksel, 2006 yılında Arka Sokaklar dizisi ile oyunculuğa adım attı. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu gibi usta isimlerle çalışan Furkan Göksel, dizide Özgür Ozan’ın hayat verdiği Komiser Hüsnü’nün oğlu Metin’i canlandırdı. 2006’da başladığı projeden 2019’da ayrılan Furkan Göksel, sosyal medyadan veda paylaşımı yaptı.
Arka Sokaklar dizisinin genç isimlerinden Furkan Göksel, diziye vedasını şu sözlerle duyurmuştu:
"Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hâlâ devam eden herkese çok teşekkür ederim. Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."
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