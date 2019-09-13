Arka Sokaklar Komiser Cemal rolÃ¼ndeki Yigitcan Ergin kimdir

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Televizyon
13.09.2019 - 16:00, Son GÃ¼ncelleme:

Arka Sokaklar Komiser Cemal rolündeki Yigitcan Ergin kimdir?

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Arka Sokaklar Komiser Cemal rolündeki Yigitcan Ergin kimdir?

Arka Sokaklar dizisinde Komiser Cemal karakterine hayat veren YiÄŸitcan Ergin, kim olduÄŸu ile merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'da Komiser Cemal ismiyle rol alan YiÄŸitcan Ergin kimdir ve kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r? Ä°ÅŸte, gÃ¼cÃ¼ ve cesaretiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kacak olan Arka Sokaklar Komiser Cemal hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

Arka Sokaklar Komiser Cemal, YiÄŸitcan Ergin tarafÄ±ndan canlandÄ±rÄ±lÄ±yor. OldukÃ§a tecrÃ¼beli ve sokaÄŸÄ± Ã§ok yakÄ±ndan tanÄ±yan Komiser Cemal karakteri, deneyimli oyuncu YiÄŸitcan Ergin tarafÄ±ndan hayat bulacak. Peki, Komiser Cemal ve YiÄŸitcan Ergin kimdir? Ä°ÅŸte, o isim hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler

ARKA SOKAKLAR'IN KOMÄ°SER CEMAL'Ä° YÄ°ÄžÄ°TCAN ERGÄ°N KÄ°MDÄ°R?

Komiser Cemal, ekibin Ankara Emniyetiâ€™nden yeni transferidir. GÃ¼Ã§lÃ¼, becerikli ve tehlikeye atÄ±lÄ±rken tereddÃ¼tsÃ¼z yapÄ±sÄ±yla dikkat Ã§ekmektedir. GenÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen oldukÃ§a tecrÃ¼beli; sokaklarÄ± ve insanlarÄ± iyi bilmektedir.

Arka Sokaklar'Ä±n yeni oyuncusu YiÄŸitcan Ergin, 1992 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¼nyaya gelmiÅŸtir.Â Kamera karÅŸÄ±sÄ±na ilk kez Mehmet AslantuÄŸ, Hande DoÄŸandemir, Sezin AkbaÅŸoÄŸullarÄ±, BarÄ±ÅŸ ArduÃ§, Sarp Akakya ve SeÃ§kin Ã–zdemir gibi isimlerin rol aldÄ±ÄŸÄ± Racon Ailem Ä°Ã§in dizisiyle Ã§Ä±ktÄ±. 2017â€™de vizyona giren ve aynÄ± isimli kitaptan sinemaya uyarlanan KÃ¶tÃ¼ Ã‡ocuk filmiyle ilk beyaz perde deneyimini yaÅŸadÄ±. Yine 2017 Temmuz ayÄ±nda yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan, baÅŸrollerinde Murat ÃœnalmÄ±ÅŸ, AyÅŸe Ã‡iÄŸdem Batur, Tuvana TÃ¼rkay isimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Deli GÃ¶nÃ¼l isimli diziye 3. bÃ¶lÃ¼mde Selim karakteriyle dahil oldu.

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Arka Sokaklar Komiser Cemal rolÃ¼ndeki Yigitcan Ergin kimdir

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