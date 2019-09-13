Arka Sokaklar Komiser Cemal rolÃ¼ndeki Yigitcan Ergin kimdir

Arka Sokaklar Komiser Cemal rolündeki Yigitcan Ergin kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde Komiser Cemal karakterine hayat veren YiÄŸitcan Ergin, kim olduÄŸu ile merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar'da Komiser Cemal ismiyle rol alan YiÄŸitcan Ergin kimdir ve kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r? Ä°ÅŸte, gÃ¼cÃ¼ ve cesaretiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kacak olan Arka Sokaklar Komiser Cemal hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
Arka Sokaklar Komiser Cemal, YiÄŸitcan Ergin tarafÄ±ndan canlandÄ±rÄ±lÄ±yor. OldukÃ§a tecrÃ¼beli ve sokaÄŸÄ± Ã§ok yakÄ±ndan tanÄ±yan Komiser Cemal karakteri, deneyimli oyuncu YiÄŸitcan Ergin tarafÄ±ndan hayat bulacak. Peki, Komiser Cemal ve YiÄŸitcan Ergin kimdir? Ä°ÅŸte, o isim hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
ARKA SOKAKLAR'IN KOMÄ°SER CEMAL'Ä° YÄ°ÄžÄ°TCAN ERGÄ°N KÄ°MDÄ°R?
Komiser Cemal, ekibin Ankara Emniyetiâ€™nden yeni transferidir. GÃ¼Ã§lÃ¼, becerikli ve tehlikeye atÄ±lÄ±rken tereddÃ¼tsÃ¼z yapÄ±sÄ±yla dikkat Ã§ekmektedir. GenÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen oldukÃ§a tecrÃ¼beli; sokaklarÄ± ve insanlarÄ± iyi bilmektedir.
Arka Sokaklar'Ä±n yeni oyuncusu YiÄŸitcan Ergin, 1992 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da dÃ¼nyaya gelmiÅŸtir.Â Kamera karÅŸÄ±sÄ±na ilk kez Mehmet AslantuÄŸ, Hande DoÄŸandemir, Sezin AkbaÅŸoÄŸullarÄ±, BarÄ±ÅŸ ArduÃ§, Sarp Akakya ve SeÃ§kin Ã–zdemir gibi isimlerin rol aldÄ±ÄŸÄ± Racon Ailem Ä°Ã§in dizisiyle Ã§Ä±ktÄ±. 2017â€™de vizyona giren ve aynÄ± isimli kitaptan sinemaya uyarlanan KÃ¶tÃ¼ Ã‡ocuk filmiyle ilk beyaz perde deneyimini yaÅŸadÄ±. Yine 2017 Temmuz ayÄ±nda yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlayan, baÅŸrollerinde Murat ÃœnalmÄ±ÅŸ, AyÅŸe Ã‡iÄŸdem Batur, Tuvana TÃ¼rkay isimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± Deli GÃ¶nÃ¼l isimli diziye 3. bÃ¶lÃ¼mde Selim karakteriyle dahil oldu.
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