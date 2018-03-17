Arka Sokaklar gelecek hafta 474. yeni bölüm fragmanı ile bomba gibi geliyor

Arka Sokaklar 474. yeni bölüm fragmanı ile yine gelecek haftanın heyecan dolu geçeceği sinyalini verdi. Her bölümü ile izleyicileri ekrana bağlamayı başaran Arka Sokaklar, 474. bölüm fragmanında Mesut ile ön plana çıktı. Peki, oğlu tutsak edilen Mesut'u durdurmak kolay olabilecek mi? İşte, yeni bölüm fragmanı

YENİ BÖLÜMDE NE YAŞANACAK?

Uyuşturucu şebekesine yapılan operasyon sonrasınde deşifre olan Mesut ile oğlu Tunç'un hayatları tehlikeye giriyor! Bu durumdan dolayı Rıza Baba ve ekibin elleri kolları bağlıdır. Hamle yapmaları depodakilerin hayatlarını kaybetmelerine yol açacaktır. Tek umutları ise, Mesut'tur. Şebekenin ikinci adamı mallar ve Mesutlarla oradan kamyonla uzaklaşır. Rıza Baba, şebekenin başında olduğunu bildiği Kadir'e giderek adamının yerini öğrenmeye çalışır. Adamın ise, başka bir planı vardır. Tunç'u öldürerek ekibe ders verme niyetindedir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Lojistik firma sahibi Numan, yanında adamı Cemil ve korumasıyla silahlı saldırıya uğrar. Ekibimizin yaptığı inceleme sonucunda, saldırıyı Yıldırım isimli eski çalışanlarının yaptığı ortaya çıkar. Numan, polisin olayın peşine düşmesini istemeden konuyu kendi aralarında çözmeye çalışır; ancak, ekibimiz saldırı sebebini çözünceye kadar uğraşacaktır. Olayın arkasından herkesi hayrete düşürecek bir isim bulunmaktadır. Rıza Baba ve ekibi o ismi yakalamadan işin peşini bırakmamaya kararlıdır.

Tunç’un arkadaşı Erhan, otobanda kazaya uğrar. Mesut da hastaneye gider. Erhan’ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanır. Olayın aslı araştırılınca, Erhan’ın uyuşturucu kullanmasına sebep olan kişiler tehlikelidirler ve bu durumdan Tunç’un başına bir şey gelmesinden korkulur.