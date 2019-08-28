Arka Sokaklar dizisinin gizemli ismi Yiğitcan Ergin kimdir?
Arka Sokaklar dizisine yeni dönemde dahil olan Yiğitcan Ergin, canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekti. Deli Gönül ve Racon isimli dizilerde rol alan Yiğitcan Ergin, 2017 yılında ise Kötü Çocuk isimli filmde rol almıştır. Peki, Yiğitcan Ergin kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı detaylar
Arka Sokaklar'ın yeni oyuncusu Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk kez Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Sezin Akbaşoğulları, Barış Arduç, Sarp Akakya ve Seçkin Özdemir gibi isimlerin rol aldığı Racon Ailem İçin dizisiyle çıktı. 2017’de vizyona giren ve aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan Kötü Çocuk filmiyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Yine 2017 Temmuz ayında yayın hayatına başlayan, başrollerinde Murat Ünalmış, Ayşe Çiğdem Batur, Tuvana Türkay isimlerinin yer aldığı Deli Gönül isimli diziye 3. bölümde Selim karakteriyle dahil oldu.
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