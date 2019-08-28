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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar dizisinin gizemli ismi Yiğitcan Ergin kimdir?

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Arka Sokaklar dizisinin gizemli ismi Yiğitcan Ergin kimdir?

Arka Sokaklar dizisine yeni dönemde dahil olan Yiğitcan Ergin, canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekti. Deli Gönül ve Racon isimli dizilerde rol alan Yiğitcan Ergin, 2017 yılında ise Kötü Çocuk isimli filmde rol almıştır. Peki, Yiğitcan Ergin kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı detaylar

Arka Sokaklar'ın yeni oyuncusu Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk kez Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Sezin Akbaşoğulları, Barış Arduç, Sarp Akakya ve Seçkin Özdemir gibi isimlerin rol aldığı Racon Ailem İçin dizisiyle çıktı. 2017’de vizyona giren ve aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan Kötü Çocuk filmiyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Yine 2017 Temmuz ayında yayın hayatına başlayan, başrollerinde Murat Ünalmış, Ayşe Çiğdem Batur, Tuvana Türkay isimlerinin yer aldığı Deli Gönül isimli diziye 3. bölümde Selim karakteriyle dahil oldu.

Arka Sokaklar dizisinin gizemli ismi Yiğitcan Ergin kimdir

 

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