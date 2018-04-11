Arka Sokaklar’ dan Polis Haftası’na özel video... “Polis Arkadaşlarımızı Seviyoruz”
Kanal D’nin izlenme rekorları kıran fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın başrol oyuncularından Özgür Ozan, Şevket Çoruh ve Alp Korkmaz Polis Haftası için kamera karşısına geçti.
Türk Polis Teşkilatı’nın 173.yılının kutlandığı bu çok özel hafta kapmasında kamera karşısına geçen oyuncular “173.yılında, vatan aşkı, millet sevgisi ile hiç durmadan görev yapan polis arkadaşlarımızı seviyoruz” dedi
Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de.
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