Arka Sokaklar cuma akşamı başlıyor! İşte Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı
Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Sezon finali ile sevenlerinin aklında soru işareti bırakan dizinin yeni sezon tanıtım fragmanda, Mesut'un vurulduktan sonra bacaklarında yaşadığı sağlık sorunu damga vurdu. Peki, Mesut iyileşecek mi? İşte, Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 522. bölüm fragmanı.
522. bölümü ile yeni sezona giriş yapacak olan Arka Sokaklar, 13 Eylül Cuma akşamı sevenleri ile buluşacak. Geçtiğimiz sezon Mesut komiserin vurulması ile izleyicileri heyecanlandıran dizi, yeni sezonda yine farklı maceralar ile sevenlerini heyecanlandıracak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni sezon ilk bölümünde yaşanacaklara dair detaylar.
ARKA SOKAKLAR 522. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Geçtiğimiz sezonun finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi yıkmıştı. Yeni sezon bu acıların içinde başlıyor. Mesut vurulduktan sonra ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalıyor. Bu durumu kaldıramayan Mesut içine kapanıyor ve Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor. Selin'in eli ayağını bağlayan bu durumu ekibi de çaresiz bırakıyor.
Ekip ise, her zamanki gibi İstanbul sokaklarında adalet için mücadele etmeye devam ediyor!
SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Mahalleye uyuşturucu çetesi musallat olmuştur. Aileler ve mahalleli durumu protesto eder. Engin mahalleyi uyuşturucudan temizleyeceğine söz verir. Narkotik ve Asayiş ekipleri bu olayda omuz omuza çalışırlar. Ekip uyuşturucu baronu Nejat’ın peşine düşer. Nejat ile girilen operasyon fazlasıyla zordur. Nejat, Volkan’ı vurur. Volkan’ın hayati durumu tehlikededir. Nejat’ın yakalanmasına yardım eden adamı Salih aslında en büyük felakettir. Salih’in hedefinde de Selin ve Mesut vardır.
Tekin Amerika’da eğitim almak için biriktirdiği reklamlardan kazandığı parayı, internette dolandırıcılara kaptırır. Hüsnü bankadan kredi çekip Tekin’e verir. Oğlunu desteklemeye, moral vermeye çalışır. Ancak gene Tekin yapacağını yapar eve Jeniffer isimli yabancı bir kızla gelir.
Müfettiş Güzin, kan bağı olduğu için Cihan bebeği Aylin’den alır ve dayılarına teslime der. Üst üste darbe yaşayan Aylin için bu olay son damla olur. Hakan’la araları günden güne bozulmaktadır. Hakan bir gün eve geldiğinde Aylin’i evde bulamaz. Ardında bir mektup vardır sadece.
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