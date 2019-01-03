Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar dizisi bu hafta neden yok sorusunun yanıtı birçok dizisever tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarının soluksuz olarak takip edilen heyecanlı dizisi Arka Sokaklar bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin takipçileri Arka Sokaklar dizisinin neden yayın akışında yer almadığını merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar dizisi yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya cuma akşamı ekranlarda olacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Nizam, Hakan’ın kurtulması için para istemektedir. Ekip parayı götürmeye karar verir. Aylin parayı kendisi götürmek ister. Ekiptekiler mecburen razı gelir. Aylin tarif edilen şekilde tekneye biner. Ekiptekiler de müşteri gibi gözlem halindedir. Aylin haber getiren çaycı kılığındaki adamla birlikte denize atlar. Artık Aylin’e ulaşmak daha da zorlaşacaktır.
Hüsnü ve Meryem iyice yakınlaşmıştır. Birlikte keyifli bir gün geçirirler. Hüsnü yeni yıl için Meryem’i evine çağırır. Evdekilerin bu davete tepkisi ne oldu? Bankaya Taylan isimli biri müşteri gibi girmiştir ve herkesin eve gitmesini bekledikten sonra kasalara ulaşır. Güvenlik bankayı açtığı zaman Taylan’la karşılaşır. Taylan güvenliği öldürür. Kendi de yaralanmıştır. Olay yerine Ekrem Karaca da gelir. Mesut’un eski istihbarattan tanıdığı biridir. Mesut’la birbirlerinden hoşlanmazlar. Kasada çalınan evrakta eski istihbaratçılar ve ailelerinin isimleri yazmaktadır. Mesut’un ve yakınlarının başı büyük derttedir.
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