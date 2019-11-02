Arka Sokaklar 530. yeni bölüm fragmanında nefes kesen operasyon! Son bölümde neler oldu?
Arka Sokaklar dizisinin 530. yeni bölüm fragmanında nefes kesen operasyon görüntüleri ekrana geldi. Nadir'e ulaşabilmek için çok önemli bir isim olan Vladimir ve Avukat Serpil, yeni bölümde Rıza Baba ve ekibinin operasyon güdümü olacak. İşte, Arka Sokaklar 530. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olayların ardından detaylı bilgiler
Arka Sokaklar 530. yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar, son bölümün ardından birçok olaya açıklık getiriyor. Nadir'in peşinde olan Rıza Baba ve ekibi, Arka Sokaklar 530. yeni bölüm fragmanında artık yeni bir operasyona başlamıştır. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında bazı bilgiler
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Engin Müdür önderliğinde operasyon başlatılır. Ancak bu operasyonun sonucunda ekip tuzağa düştüklerini anlar. Çatışmaya giren ekip için tehlike çanları çalmaya başlamıştır.
Pınar evde baygınlık geçirir. Bu durumdan oldukça korkan Ali karısını hastaneye yetiştirir. Korkulanın aksine herkes aldığı güzel haberle mutlu olur. Pınar yeniden hamiledir. Nazike ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır.
Mesut ve Selin'in arası düzelmiştir. Birlikte küçük bir tatile çıkarlar. Ekip silahlı saldırıya uğruyor, İrfan vuruluyor. Vurulan İrfan, Cemal tarafından hastaneye yetiştilir.
Öte yandan Rıza baba ekibi toplar ve yeni hedeflerinin ne olduğunu açıklar. Nadir'in mekanına baskına giden ekip, onun tüm mallarını yakar.
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