Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?
Yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkan Arka Sokaklar 522. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Mesut iyileşecek mi? sorusunun yanıtını arayanlar, yeni sezonda açığa çıkan konuların ardından, yeni bölüm için iyice sabırsızlanmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, Arka Sokaklar yeni bölümü hakkında bilgiler.
Kanal D’nin büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen, fenomen dizisi “Arka Sokaklar” cuma akşamı 522. bölümü olan yeni bölümü ile ekrana geldi. Yeni bölümde Arka Sokaklar takipçilerini pek çok sürpriz bekledi. Dizinin yeni bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan bölümü de merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümünde yaşananlar ve 523. bölüm fragmanına dair bilgiler.
Arka Sokaklar'ın 523. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.
Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi bu duruma çok üzülür.
Mesut’un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut’u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da “Gazinin Yeri” konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin’i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.
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