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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
13.09.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

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Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Yeni sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkan Arka Sokaklar 522. bölümü ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Mesut iyileşecek mi? sorusunun yanıtını arayanlar, yeni sezonda açığa çıkan konuların ardından, yeni bölüm için iyice sabırsızlanmaya başladı. Peki, Arka Sokaklar 523. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu? İşte, Arka Sokaklar yeni bölümü hakkında bilgiler.

Kanal D’nin büyük bir ilgi ve beğeni ile izlenen, fenomen dizisi “Arka Sokaklar” cuma akşamı 522. bölümü olan yeni bölümü ile ekrana geldi. Yeni bölümde Arka Sokaklar takipçilerini pek çok sürpriz bekledi. Dizinin yeni bölümünün ardından, haftaya yayınlanacak olan bölümü de merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümünde yaşananlar ve 523. bölüm fragmanına dair bilgiler.

Arka Sokaklar'ın 523. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mesut yoğun bakıma alınır. Ekip Mesut’un eskisi gibi yürüyemeyeceğini öğrenmiştir. Mesut’ta kendine geldiği zaman bacağındaki hissizliği fark eder ve büyük bir yıkım yaşar. Selin de perişan haldedir.

Salih’in eski eşi Seray uyuşturucu almak için torbacıya gittiği sırada yakalanır ve sorguya alınır. Torbacı Adem, Salih’le ilgili bilgi verir. Ekip Mesut’u bu duruma sokan adamı bulmak ve cezasını vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Hüsnü faytoncu kılığında, Büyükada’da Salih’in peşine düşer. Metin Asiye’yle beraber Almanya’ya yerleşmeye karar verir. Çoban ailesi bu duruma çok üzülür.

Mesut’un mesleğine devam etmesi artık çok zordur. Rıza Baba, Mesut’u çalışıp kendini işe yarar hissetmesi, toparlanmasına yardımcı olması amacıyla bir çay bahçesine götürür. Buranın işletmesini Mesut yapacaktır. Mekanın adı da “Gazinin Yeri” konur. Mesut yeni mesleğiyle hayata tutunmaya çalışır. Ancak Selin’i kendinden uzak tutmak ister. Selin ise bu duruma çok kırılmaktadır.

 

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