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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.04.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanında akıllardaki soru: Ali öldü mü?

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Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanında akıllardaki soru: Ali öldü mü?

Arka Sokaklar'ın 514. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler, Ali ölüyor mu sorularını akıllara getirdi. Son bölümde bıçaklanan ve durumu ağır olan Ali için yoğun bakım önünde bekleyişini sürdüren ailesi, endişelerini sürdürmektedir. Peki, Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanında cenaze namazı kılınan kişi Ali mi olacak? İşte, Ali'nin ölüp ölmediğini merak edenler için bazı detaylar

Arka Sokaklar'da bu haftanın gündemi Ali olacak. Dizinin temel karakterlerinden birisi olan Ali'nin son bölümde ağır yaralanmasıyla birlikte son durumunu merak eden izleyiciler, yeni bölüm fragmanına odaklanmıştı. Peki, Arka Sokaklar 514. bölüm fragmanında Ali ölecek mi? İşte, merakla araştırılan o detaylar

ALİ ÖLECEK Mİ?

İç kanama geçiren Ali, ikinci kez ameliyata alınır. Ameliyat sırasında kalbi durur. Rıza Baba, Ali için gerekli olan karaciğer donörünü bulmuş hastaneye getirmiştir. Bu donör Ali'nin babasıdır. Ameliyathane kapısında endişeli bir bekleyiş sürmektedir. Doktor elinden geleni yapar. Ali ölümle, yaşam arasındaki ince çizgidedir. Pınar, kalbinin durduğu haberini alır ve yıkılır.

Ekip, tam tekmil bir cenaze merasimindedir. Cenaze herkesi yasa boğmuştur. İzleyenlerin merakla beklediği sahne Ali'nin cenazesine mi ait? Tabuttaki kişi kim?

Bu sırada Hüsnü, Barış isimli bir kişinin izini sürmektedir. Hüsnü'nün de izini süren bir kişi vardır. Hüsnü, haber alamadığı Barış'ın evine gittiğinde bu şahıs onun arkasından sinsice yaklaşır ve silahını doğrultur. Hüsnü'nün hayatı tehlikededir!

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asaf, hakkında tüm bilgilere hakim olan avukatı Müge'yi öldürebilmek için mahkemeye giden ekip otosunun önünü adamları ile keser. Arabayı yaylım ateşine tutarlar. Ekibimiz de onlara karşılık verir. Bu sırada Asaf, Selin'in arkasında dolaşarak onu yakalar ve oradan uzaklaşır. Olayı öğrenen Mesut küplere biner. Asaf'ın tek istediği vardır; o da, ekibin elinde bulunan paraları ile birlikte sağ sağlim yurt dışına çıkabilmektir. Mesut, Ali'yi bıçaklayan birisinin istekleri yerine getirilse bile Selin'i gözünü kırpmadan öldüreceğini bilir. Bu yüzden Asaf'ın söylediği yere tek başına gider. Asaf, Mesut'a kanlı bir oyun teklif eder: Rus Ruleti! Kazanırsa Selin, Mesut ile birlikte gidecek ve kendi adamları onların gitmesine izin verecek. Mesut, Selin'in yalvarmalarını duymadan bu teklifi gözü kapalı kabul eder. Mesut ve Asaf, Selin'in hayatı için Rus Ruletine başlarlar!..

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