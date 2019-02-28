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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.02.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 507. bölüm fragmanında Mesut intikam peşinde

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Arka Sokaklar 507. bölüm fragmanında Mesut intikam peşinde

Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 507. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut, Umut'un intikamını almak için tek başına Derman'ın peşine düşüyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar dizisinin 507. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut, intikam almak için Derman'ın peşine düşüyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut tek başına, Derman ve Muhip’in peşinden, Kemerli mahallesine gider. Mahalle girişinde teröristlerle çatışır ve Derman’ın kaldığı evi bulur. Mesut çapraz ateşte kalır ve şarjörü bitmek üzereyken ekiptekiler gelir. Ekibimiz, Derman ve Muhip’i ellerinden kaçırırlar. Engin, Mesut’u açığa alır. Mesut silah ve rozetini teslim eder.

Selin ise, yalnız kalmak için Ağva’da bir otele yerleşir. Otel sahibi ve kızıyla birlikte kötü günlerini atlatmaya çalışır.

Mesut yeniden içki içmeye başlar. Ekrem, Derman’dan haber aldığını ve operasyona Mesut’la birlikte gitmek istediğini söyler. Mesut en sonunda kabul eder. Uyuşturucu yüklü kamyonu durdurur. İçindeki adamları vurup Ekrem’le birlikte kamyonu kaçırırlar. Muhip’e kamyonun içindeki uyuşturucular karşılığı, Derman’ı istediklerini söylerler. Muhip, Mesutları kandırır ve takas sözü verdiği yere adamlarını gönderir. Mesut ve Ekrem tehlikededir. Derman’ın aklı doğudan gelen uyuşturucu sevkiyatındadır. Kendisi de araçla birlikte geri gitmek istemektedir. Bu fikir Muhip’in aklına yatar.

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