Arka Sokaklar 507. bölüm fragmanında Mesut intikam peşinde
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 507. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut, Umut'un intikamını almak için tek başına Derman'ın peşine düşüyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 507. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut, intikam almak için Derman'ın peşine düşüyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mesut tek başına, Derman ve Muhip’in peşinden, Kemerli mahallesine gider. Mahalle girişinde teröristlerle çatışır ve Derman’ın kaldığı evi bulur. Mesut çapraz ateşte kalır ve şarjörü bitmek üzereyken ekiptekiler gelir. Ekibimiz, Derman ve Muhip’i ellerinden kaçırırlar. Engin, Mesut’u açığa alır. Mesut silah ve rozetini teslim eder.
Selin ise, yalnız kalmak için Ağva’da bir otele yerleşir. Otel sahibi ve kızıyla birlikte kötü günlerini atlatmaya çalışır.
Mesut yeniden içki içmeye başlar. Ekrem, Derman’dan haber aldığını ve operasyona Mesut’la birlikte gitmek istediğini söyler. Mesut en sonunda kabul eder. Uyuşturucu yüklü kamyonu durdurur. İçindeki adamları vurup Ekrem’le birlikte kamyonu kaçırırlar. Muhip’e kamyonun içindeki uyuşturucular karşılığı, Derman’ı istediklerini söylerler. Muhip, Mesutları kandırır ve takas sözü verdiği yere adamlarını gönderir. Mesut ve Ekrem tehlikededir. Derman’ın aklı doğudan gelen uyuşturucu sevkiyatındadır. Kendisi de araçla birlikte geri gitmek istemektedir. Bu fikir Muhip’in aklına yatar.
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