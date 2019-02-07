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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.02.2019 - 18:09, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 504. bölüm fragmanında Mesut pusuya düşüyor

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Arka Sokaklar 504. bölüm fragmanında Mesut pusuya düşüyor

Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 504. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut, Serboran kırsalında Ekrem ile birlikte pusuya düşüyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar dizisinin 504. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut ve Ekrem pusuya düşüyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut ve Ekrem, Serboran’a giderler. Karakol komutanı Ahmet binbaşı onları karşılar. Mesut ve Ekrem arama çalışmalarına başlarlar. Derman, Mesutların geldiğinin haberini alır. Mesutlar mezralarda arama yaparlar. Ahmet komutan da yanlarındadır. İsmail’in kızı Hüma da örgüttendir. Hüma ve Baki erzak almaya gönderilmiştir. Derman’dan gizli Yıldız’ı ararlar ve para isterler. Yıldız durumu Rıza’ya anlatır. Mesut, Yıldız’ın telefonunu arar ve istedikleri parayı alamayacaklarını söyler. Derman arkasından iş çevrildiğini öğrenir. Mesutlar, İHA’dan aldıkları bilgiyle kamp noktasına yaklaşırlar.

Aylin bebeğini kaybettiği için sinirleri bozulmuştur. Hakan ve Nesrin’le de tartışır. Aylin bebek odasına girdiği zaman sinir krizi geçirerek bebeğin bütün eşyalarını dağıtır.

Yol kenarında Reyhan isimli kadının cesedi bulunur. Reyhan, hastanede hayatını kaybeder. Saldırgan kişi, eşi Ufuk’tur. Ufuk, Reyhan’ın erkek kardeşinin kapısına dayanır ve bebeğini ister. Zorla bebeği alıp kaçar. Ekibimiz durumdan haberdar olmuştur ve Ufuk’un peşine düşerler. Hakan, Ufuk’un bebekle kaçtığından habersizdir ve çatışmaya hazır şekilde adamın peşine düşer. Bebeğin zarar görmesi an meselesidir.

Hüsnü, Meziyet’in ailesiyle tanışmak için yemek düzenler. Meziyet ve Zeliha kavgaya tutuşur. Meziyet eline geçen bardağı Zeliha’ya fırlatacakken, bardak Meryem’e isabet eder. İki ailenin arası tekrar açılır. Hüsnü ve Meryem çareyi onlardan kaçmakta bulur. Meziyet polise kızının kaçırıldığına dair suç duyurusunda bulunur.

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