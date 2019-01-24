Arka Sokaklar 502. bölüm fragmanında geçmiş Mesut'un peşini bırakmıyor
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 502. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde geçmişin sıkıntıları Mesut'un peşini bırakmıyor. Özel Harekatçı olduğu zamanlarda örgüte ağır darbeler vuran Mesut bu sefer yakalanmaktan kendini alamıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 502. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut, örgüt tarafından kaçırılıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mesut, listeyi Taylan’dan almıştır ve Ekrem’e verir. Karşılığında Taylan’ı teslim alır. Taylan ekiptekilere rastgele ateş etmeye başladığı anda, Engin tarafından vurulur. Mesut, eski silah arkadaşının vurulmasından dolayı üzgündür. Taziye evine gider ve Taylan’ın ablasından helallik ister.
Dilan, bir hücre evine gider ve Mesut’u öldürmesi için teröristlerle anlaşır. Adamlar Mesut’u kaçırır ve Dilan’a getirir. Mesut Dilan’ı görünce geçmişte operasyonda kocası Reşo’yu öldürdüğünü hatırlar.
Ekiptekiler Mesut’a ulaşamayınca herkes endişelenir. Tunç da gelmiştir emniyete. Ekrem’den hücre evinin bilgilerini öğrenirler. Hücre evindeki elemanlardan biri, Dilan’ın Mesut’u tuttuğu yeri tarif etmek zorunda kalır; fakat, Mesut’u depodan götürmüşlerdir. Ekiptekiler onun kanlı giysilerini bulur. Selin sinir krizi geçirir ve kendinden geçer.
Engin, Adem ve Şaban’ın ölümünden duyduğu şüpheyi başka bir doktorla paylaşır. Doktor Nazım ölümlerin şüpheli olduğunu ve hastanede bulunan bir madde ile gerçekleştiğini söyler. Engin katile çok yaklaşmıştır artık.
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