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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.01.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Arka Sokaklar 502. bölüm fragmanında geçmiş Mesut'un peşini bırakmıyor

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Arka Sokaklar 502. bölüm fragmanında geçmiş Mesut'un peşini bırakmıyor

Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 502. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde geçmişin sıkıntıları Mesut'un peşini bırakmıyor. Özel Harekatçı olduğu zamanlarda örgüte ağır darbeler vuran Mesut bu sefer yakalanmaktan kendini alamıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Arka Sokaklar dizisinin 502. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mesut, örgüt tarafından kaçırılıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut, listeyi Taylan’dan almıştır ve Ekrem’e verir. Karşılığında Taylan’ı teslim alır. Taylan ekiptekilere rastgele ateş etmeye başladığı anda, Engin tarafından vurulur. Mesut, eski silah arkadaşının vurulmasından dolayı üzgündür. Taziye evine gider ve Taylan’ın ablasından helallik ister.

Dilan, bir hücre evine gider ve Mesut’u öldürmesi için teröristlerle anlaşır. Adamlar Mesut’u kaçırır ve Dilan’a getirir. Mesut Dilan’ı görünce geçmişte operasyonda kocası Reşo’yu öldürdüğünü hatırlar.

Ekiptekiler Mesut’a ulaşamayınca herkes endişelenir. Tunç da gelmiştir emniyete. Ekrem’den hücre evinin bilgilerini öğrenirler. Hücre evindeki elemanlardan biri, Dilan’ın Mesut’u tuttuğu yeri tarif etmek zorunda kalır; fakat, Mesut’u depodan götürmüşlerdir. Ekiptekiler onun kanlı giysilerini bulur. Selin sinir krizi geçirir ve kendinden geçer.

Engin, Adem ve Şaban’ın ölümünden duyduğu şüpheyi başka bir doktorla paylaşır. Doktor Nazım ölümlerin şüpheli olduğunu ve hastanede bulunan bir madde ile gerçekleştiğini söyler. Engin katile çok yaklaşmıştır artık.

 

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