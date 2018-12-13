Arka Sokaklar 499. bölüm fragmanında Zeyno kurtulacak mı?
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 499. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ekip, Ivana'yı canlı canlı gömüldüğü yerden kurtarmaya çalışıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 499. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ekip, Zeyno'yu kaçıran kadına ulaşıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Gizemli bir adam Ivana’yı tabuta koyup yirmi saatlik oksijen tüpüyle baş başa bırakmıştır. Ivana için İgor isimli müşteriyle alışveriş yapılmaktadır. Ekibimiz istihbarattan aldığı bilgi doğrultusunda İvana’yı kurtarmak üzere harekete geçer. Ivana’nın oksijen tüpü bitmeden kurtarılması gerekmektedir.
Nazike güne gittiği sırada Meryem isimli, genç yaşta kocasını kaybetmiş bir kadınla tanışır. Kadını içten içe Hüsnü’ye yakıştırır. Meryem mahallede çantasını kapkaççıya kaptırır. Hüsnü kapkaççıyı yakalar ve Meryem’e çantasını teslim eder. Kadın Hüsnü’ye müteşekkirdir. Meryem, Nazike’ye tabağını getirmeye geldiğinde, Hüsnü’yle tekrar karşılaşırlar. Tesadüfler Hüsnü ve Meryem’i bir araya getirmektedir.
Selin ve Mesut, nikah için gün almaya karar verirler. Nikah dairesinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. Mesut acaba nikah işinden vaz mı geçecektir?
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