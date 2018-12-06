Arka Sokaklar 498. bölüm fragmanında davanın seyri değişecek mi?
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 498. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Altan'ın ifadesi davanın seyrini değiştirecek mi? İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 498. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde bir anda ortadan kaybolan Pınar, canına mı kıyacak? Ekip, Pınar'ı arıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.
Ekip Derman’ın adamlarından, bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.
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