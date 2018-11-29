Arka Sokaklar 497. bölüm fragmanında Zeyno kurtulacak mı?
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 497. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ekip, Zeyno’yu kurtarabilecek mi? İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 497. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rıza Baba, torunu Zeyno için katil olacak mı? İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Zeyno'nun kaçırılması herkesi perişan eder. Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Babası Ali, kızını kurtarabilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır olsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle