Arka Sokaklar 496. bölüm fragmanında Zeyno kaçırılıyor
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 496. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Köşeye sıkışan çete Rıza Babanın torunu Zeyno'yu kaçırıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 496. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Pınar'ın kaçırılan kızı, Rıza Baba'ya karşı koz olarak kullanılıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Pınar, Zeyno’yu okuldan almaya gider. Bu sırada maskeli adamlar Zeyno'yu kaçırır. Pınar, feryatlar içinde çocuğunu kurtarmaya çalışır; ancak, elinden bir şey gelmez. Panik olmuş bir halde Ali’yi arar. Rıza Baba torununun kaçırıldığını öğrenince kalp krizi geçirir ve hemen hastaneye kaldırılır.
Zeyno, korkmaya başlar. Küçük kızın köy evinden görüntüleri, ekibe gönderilir. Ali görüntüleri izleyince sinir krizi geçirir. Zeyno’yu kaçıranlar silahları istemektedirler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle