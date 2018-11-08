Arka Sokaklar 494. bölüm fragmanında Rıza Baba hapisten kurtulacak mı?
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 494. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ekip, Engin Müdürün çabalarıyla Rıza Babayı hapisten kurtarmanın yollarını arıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 494. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ekip, Rıza Baba'yı kurtarmak için tüm imkanlarını kullanıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Rıza Baba hapishanededir. Engin ziyaret sırasına Rıza’yı atılan iftiralardan kurtaracağına söz verir.
Tarık zehirli bir maddeyle ağzından köpükler çıkarak ölmüştür. Aylin, görüntüleri izlemiştir ve Nimet’in hemşire kılığında Adli Tıp’a geldiğini tespit etmiştir. Nimet’in kim olduğunu, bir an önce bulmaları gerekmektedir. Aylin aldığı adresleri tek tek kontrol edip Nimet’e ulaşmaya çalışır. Depoya gelmiştir; ancak ayağı kayar ve Aylin takılıp düşer. Telefonunu da düşürmüştür. Hakan durumu öğrendiğinde deliye döner. Karısını kurtarmak için, panik halde harekete geçer.
Kazım isimli adam kızını kaybetmiştir ve polislerden yardım ister. Sözü dinlenmeyince bir kişiyi rehin alır. Kızın kredi kartıyla yapılan alışveriş üzerinden adres bulunur. Kızlar, Tarkan isimli biri tarafından fuhuş batağına düşürülmüştür. Ekip rehineyi kurtarmak için fuhuş çetesinin peşine düşer.
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