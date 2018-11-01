Arka Sokaklar 493. bölüm fragmanında Engin Müdür dönüyor
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 493. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ekip için moral oluyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 493. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rıza Baba, sorgusunda şaşırtan suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Organize Şube Amiri İsmail, savcı gelene kadar Rıza Babaya kötü davranmaktadır. Rıza Baba sorgulanır ve mahkemeye sevk edilir. Ekip sinir içindedir. Ayla ve Pınar perişandır. Pınar babasının elleri kelepçeli adliyeye sevk edildiğine tanık olur. Rıza Baba, tutuklu yargılanacaktır.
Ekip, Rıza Babanın evine gelen tesisatçının peşine düşer. Adam ortalardan kaybolmuştur. Birileri Rıza Baba’ya büyük bir oyun oynamaktadır. Ekip, Rıza Baba’nın bu durumu ile ilgili çok üzgün iken Engin Müdür’ün tekrar ekibe katılması ise, ekipte bir sevince sebep olacaktır.
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