Arka Sokaklar 490. bölüm fragmanında köstebek kim çıkacak?

Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 490. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Suç çeteleri ile işbirliğindeki bir köstebek ekibin işlerine balta vurmaya devam ediyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

11 Ekim 2018 - 18:19:14 Hürriyet Haber

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Arka Sokaklar dizisinin 490. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Rıza Baba ve ekibi, içlerindeki köstebeği bulmaya çalışıyor. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sebahat ve İrfan, henüz reşit olamayan kızları Nergis’i, akrabalarıyla evlendirme niyetindedir. Nergis, duruma itiraz ederek evden kaçar. Sokakta polisler tarafından bulunur ve olay Rıza Baba’ya ulaşır. Ekibimiz aileyle konuşur ve kızını evlendirmek yerine okutması için baskı yapar. İrfan’ın bu duruma tepkisi ise, olayların daha da karışmasına sebep olacaktır.

İsmail, sahte jandarmalar aracılığıyla nakil aracından kaçırılır. Ekip durumu fark ettiğinde Altan’dan şüphelenir ve evine baskına gider. Halis ise, durumdan haberdar olur. Ekip, baskına hazırlanır. Halis’in suçüstü yakalanması an meselesidir.