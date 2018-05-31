Arka Sokaklar 483. bölüm fragmanında Hüsnü kurtulacak mı?
Arka Sokaklar dizisi yayınlanan 483. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen anlar yaşatmaya devam edecek. Sevilen dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde tiroit kanseri olan Hüsnü’nün ameliyat olması şarttır. İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar dizisinin 483. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ekip, Hüsnü'yü kurtarmayı başarabilecek mi? İşte, Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Tunç, tekerlekli sandalyede mahkum kalmıştır. Gireceği ameliyat yürüyüp yürümeyeceğini belirleyecektir. Mesut ve Tunç bu durumdan dolayı karamsardır. Selin’in evine Melda’nın açtığı velayet davasının celbi gelir. Melda çocuğunu almak istemektedir. Mesut’un ortaya çıkaracağı gerçekler ise, olayların akışını değiştirecektir.
Hüsnü, zorlu ve yoğun bir gün geçirmektedir. Girdikleri operasyon sonucu yığılır kalır. Mesut hastanede Hüsnü’nün hasta olduğunu öğrenir. Bu durumu kendisinden sakladığı için çok bozulur. Ama, bir şey çaktırmaz. Hüsnü’nün doktoru tahlil sonuçlarını getirir. Hüsnü’nün ameliyat olması şarttır.
Şanlı’nın karısı Ebru ve üvey oğlu Can, bir villada yaşamaktadır. Şanlı eşine şiddet uygulayan ve üvey oğluna da kötü davranan bir babadır. Ebru oğlunu da alıp kaçmaya yeltenir. Can polisi arar, ekip bu kez Şanlı’nın peşine düşer.
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